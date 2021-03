Ve středu přibylo přes čtrnáct tisíc potvrzených nákaz, nárůst nových případů dál zpomaluje

Ve středu bylo v Česku podle premiéra Andreje Babiše (ANO) očkováno dosud nejvíce lidí za jeden den od loňského začátku vakcinace, a to 47 tisíc. Celkem zdravotníci aplikovali 949 tisíc dávek. Babiš to řekl před odletem do Izraele , kde bude jednat především o očkování.

Podle něj se také čeští vědci, kteří vyvíjejí lék proti covidu-19, setkají s izraelskými odborníky, kteří už takový prostředek vyvinuli. Český lék je v konečné fázi schvalování, řekl premiér.

V Česku se očkuje proti covidu-19 od loňského 27. prosince. Ministr zdravotnictví Jan Blatný minulý týden uvedl, že v březnu chce dosáhnout alespoň 35 tisíc podaných dávek vakcín denně. Tato hranice očkovaných byla zatím kromě středečních 47 tisíc dávek v březnu překročena pouze jednou, když bylo 4. března podáno 35 890 dávek vakcín.

Naprostou většinu podaných dávek vakcín tvoří látka comirnaty od Pfizer/BioNTech. Kromě toho se nyní v Česku očkuje také vakcínami od firem Moderna a AstraZeneca. Babiš na dotaz novinářů uvedl, že zřejmě v dubnu by mohla dorazit také vakcína od firmy Johnson&Johnson, které má Česko objednáno dva miliony dávek.