Klaus dostal pokutu za vystoupení bez roušky, podal odpor. Byl to politický akt, tvrdí

Václav Klaus přišel loni 28. října položit květiny k pamětní desce na Obecním domě v Praze a na místě přednesl projev. Neměl zakrytá ústa a nos, což bylo již tehdy povinné pro každého, kdo je venku v zastavěné oblasti a další lidé jsou od něj vzdáleni méně než dva metry. Exprezident k Obecnímu domu přišel s doprovodem a na místě si potřásal rukama se svými příznivci.

Od pražské hygieny za to dostal desetitisícovou pokutu, proti které však podal odpor. Podle Petra Macinky z Institutu Václava Klause exprezident požaduje, aby bylo přestupkové řízení s ním zastaveno.

Klaus uvedl, že podání odporu činí nejenom pro „nesouhlas s udělením konkrétní pokuty, ale i jako občanský protest z obecných důvodů, které směřují k ochraně práv všech občanů a k ochraně svobody proti potlačování občanských svobod“. Že byl u Obecního domu bez roušky, prohlásil za politický akt. Nelíbí se mu ani to, že zatímco on na veřejnosti podle hygieniků bez roušky být nemůže, řečníci v televizních studiích je nemusí mít. „Beru to jako zřejmou nerovnost a nedůvodně odlišný přístup,“ uvedl. V souvislosti se svým projevem se zmínil také o svobodě projevu. „Ani krizová opatření vlády svobodu projevu neomezila,“ dodal.