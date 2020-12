Klaus přispívá podle ministerstva k šíření dezinformací o covidu. Dehonestující a nepodložené nařčení, reagoval exprezident

Ministerstvo zdravotnictví na svém webu s odkazem na Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám a společnost Semantic Visions uvádí dezinformace o onemocnění covid-19. Mezi nimi je i upozornění s nadpisem Známé osobnosti často propagují dezinformace.

Dezinformační weby podle textu přebírají výrazné výroky a silná prohlášení veřejně známých osobností a odborníků a používají je pro podporu dezinformací a konspiračních teorií. „V poslední době k tomu došlo například s výstupy Václava Klause a imunologa Jiřího Berana,“ uvádí web.

„Je to prosba o to, aby všichni ti, kdo jsou považováni řadou lidí za vzory, že by bylo ideální, kdyby šli dobrým příkladem a vyrazili zbraň z rukou těm, kteří potom na základě jejich chování vytváří dezinformace,“ komentoval snahu ministr Blatný.

Klaus se proti tomu kategoricky ohradil. „Žádám, abyste mi tento nepřijatelný útok vysvětlil, abyste dotyčný text nechal ze stránek ministerstva zdravotnictví odstranit a abyste z této nehoráznosti vyvodil patřičné důsledky,“ napsal Blatnému.