Vakcína proti covidu-19 nikoho neočipuje ani nezmění DNA, reagují na dezinformace ministr i odborníci

Za holý nesmysl pak označuje varování, že při vakcíně bude člověku do těla vpraven sledovací čip. Takové dezinformace zaznívají už i v souvislosti s testováním. „Vakcína jako taková je roztok, který si nakonec může každý z nás před aplikací prohlédnout,“ radí pochybovačům ministr. „Není tam žádná pevná ani jiná částečka,“ odmítá.

S očekávanou obranou proti covidu-19 se vrací obavy spojené i s jinými vakcínami, že očkování může způsobit autismus. „Celé to vychází pravděpodobně z práce britského autora Andrewa Wakefielda z konce minulého století, který tehdy tvrdil, že po podání určitého druhu vakcíny dochází ke vzniku autismu u dětí. Nakonec to nikdy nebylo potvrzeno,“ upozorňuje ministr Blatný. Dodává, že vakcinace proti covidu-19 se týká jen dospělé populace.

Virolog Hirsch pak uklidňuje, že lidé nemusí mít strach ani ze změny své DNA, jak tvrdí dezinformace o vakcínách, které jsou postaveny na mRNA (messenger – „poslíček“ – RNA, přičemž RNA značí jednovláknovou nukleovou kyselinu) a tedy pracují s genetickou informací viru. „RNA se dostane jenom do našich dendritických buněk a dál se nebude množit, takže se nemůže ani integrovat do našeho genomu,“ ujišťuje Hirsch.

„Rozhodně to tak není. Žádná z covidových vakcín nebude obsahovat celý virus, který by byl schopen se množit nebo dostávat do buněk a člověka infikovat. Bude obsahovat jenom ty významné součásti, které stimulují imunitní systém, aby tvořil protilátky a také složku buněčné imunity,“ vysvětluje.

„V žádném případě nedojde k tomu, že by byly aplikovány látky, které nejsou v pořádku a které by mohly zdraví ohrozit. S klidným svědomím můžu říct, že žádný z občanů České republiky nedostane nic, co by bylo nebezpečné.“

Informační vládní web o covidu-19 se dezinformacím o očkování zatím prakticky nevěnuje. Blatný v pořadu Devadesátka přislíbil, že největší nesmysly se během následujících týdnů pokusí vyvrátit ministerstvo zdravotnictví. V plánu je také kampaň, která má osvětu o koronaviru, včetně očkování, vylepšit. Vláda na ni vyčlenila padesát milionů.

„27. října byly uvolněny finanční prostředky a okamžitě jsme zahájili soutěž, už byla vybrána společnost, která zadá výběrové řízení na agenturu, která toto bude dělat. Není to úplně nejrychlejší postup, ale musíme se držet právních norem,“ doplnil Blatný. Agentura, která by kampaň dala dohromady, by podle jeho odhadu měla být vybrána na začátku ledna.

Osvěta pro veřejnost, informace pro lékaře

Podle vakcinologa Chlíbka by se česká veřejnost měla seznamovat i se zahraničními zkušenostmi s vakcínou, i to proti různým hoaxům pomůže. „Každá vakcína bude mít publikované výsledky v prestižních časopisech, určitě bude dobré je přeložit do češtiny a srozumitelné formy, aby si lidé mohli například přečíst, kolik procent mělo reakci po očkování, kolik si vytvořili protilátek, jaká byla účinnost a podobně,“ přeje si.

Předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka se přimlouvá, aby vysvětlovací kampaň pro veřejnost provázelo i dostatečné informování lékařů. „Ve chvíli, kdy je lékař sám dobře informován, dokáže lépe čelit dezinformacím nebo dotazům ze strany pacienta,“ domnívá se.

Národní vakcinační strategie

Očkování proti covidu-19 se v Česku bude řídit národní vakcinační strategií, která by měla být podle ministra Blatného předložena vládě ke schválení 7. prosince. „Očkování nebude ani povinné, ani placené,“ vyvrací na závěr další z častých dezinformací.

Už dříve uvedl, že první dávky by měly do Česka dorazit v lednu či v únoru, prioritně se budou očkovat rizikové skupiny – senioři a zdravotníci.