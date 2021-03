Registrace k očkování by se od dubna mohla otevřít starším 65 let, uvedl Blatný

Vakcíny, které Česko získá, je třeba podle Blatného využít co nejdříve, nemají se podle pokynu ministerstva zdravotnictví schovávat pro druhou dávku. „I za cenu případného zpoždění druhé dávky, které nehrozí, je potřeba všechny dávky, které mají nyní kraje na skladech, použít k podání první dávky v co nejkratším termínu,“ řekl poslancům.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je nyní potřeba připravit se na to, že se množství vakcín bude navyšovat. „Na poradě s hejtmany jsme apelovali na to, aby se rychle očkovalo, aby si nenechávali druhou dávku,“ řekl na středeční tiskové konferenci po jednání vády.

Ministr Blatný chce, aby se brzy očkovalo 35 tisíc dávek denně. Je to asi o 10 tisíc více, než kolik se jich aplikovalo v úterý, což bylo podle Blatného dosud nejvíce. Zároveň sdělil, že lidé starší 65 let by se mohli k očkování proti covidu registrovat od dubna. Praktičtí lékaři by mohli v případě dostatku vakcín očkovat i bez registrace.

Začátkem března se otevřela registrace k očkování pro lidi starší 70 let. Podle Blatného dosud této možnosti využilo 250 tisíc lidí, konkrétní termín má 30 tisíc z nich. V případě učitelů a nepedagogických pracovníků je zatím registrováno podle Blatného 150 tisíc lidí, termín získalo 36 tisíc z nich. Registrace se pro ně otevřela koncem února.

Blatný také dodal, že do úterý bylo do Česka dodáno 877 861 dávek vakcíny, z nichž bylo použito 702 023 dávek, tedy 81 procent. Celkem je podle Blatného zajištěno přes 25 milionů dávek pro 14 milionů lidí. Z toho 10,3 milionu dávek má být dodáno do konce června pro 5,3 milionu lidí, další do konce srpna.