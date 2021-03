Léková agentura EU doporučila vakcínu Johnson & Johnson

EMA dospěla k závěru, že data z průběžného hodnocení americké vakcíny dostatečně prokazují její bezpečnost a účinnost, která dosahuje 67 procent.

EU si objednala 200 milionů dávek s opcí na dalších 200 milionů. Na Česko by tak mělo vyjít zhruba pět respektive deset milionů dávek, vláda však na letošek objednala dva miliony. To by mohlo činit asi čtvrtinu všech vakcín, které české úřady plánují aplikovat. První zavážka by molha dorazit v dubnu.

Firma Johnson & Johnson požádala EMA o podmínečné schválení v půlce února. Zpravodaj ČT v Bruselu Lukáš Dolanský řekl, že uplynula standardní schvalovací doba ve srovnání s ostatními látkami proti covidu-19.

Látku vyvinula farmaceutická divize americké firmy Janssen Pharmaceutica. Má dvě výhody: stačí jedna dávka oproti konkurenčním dvěma a nevyžaduje extrémní podmínky pro skladování.