ŽIVĚ: Poslanci diskutují o maturitách a návratu žáků do škol. Interpelace zkrátila premiérova cesta

Čtvrteční jednání zahájila diskuse o úložištích jaderného odpadu v obcích. Na písemnou interpelaci Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) odpovídal ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). V Česku se v souvislosti s úložištěm nejdříve uvažovalo o devíti místech. Snížení počtu na čtyři loni schválila Rada Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a pak i vláda. Ve zúženém seznamu kromě dvou území Vysočiny zůstaly lokality Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v Česku vzniknout do roku 2065. Stále ale neexistuje zákon, který by upravoval zapojení obcí a jejich občanů do výběru lokality. „Poprvé se nám podařilo přesvědčit Legislativní radu vlády a máme od ní pozitivní stanovisko k tomu záměru. Myslím, že je to průlom, že je to zásadní změna, protože ten zákon má charakter částečně i psychologický. Rozumím těm obcím, které potřebují mít něco, o co se opřít, a míru pravděpodobnosti, ne-li jistoty, že se na ně v rámci této diskuse nezapomnělo a že to jest ukotveno ve speciálním zákonu,“ řekl Havlíček. Kaňkovský následně vyzval k důsledné komunikaci s obcemi i bez příslušeného zákona.

Spor o maturity Mimořádné body nazvané Informace vlády o konání maturitních zkoušek v roce 2021 a Informace vlády k otevření škol poslanci napevno zařadili na svůj čtvrteční pořad na 11. hodinu. V posledních dnech se o podobu maturit hlasitě přeli členové vlády. Premiér Andrej Babiš přišel s myšlenkou, že by středoškoláci letos završili studium pouze úřední maturitou, tedy výpočtem průměru známek. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) s takovým řešením nesouhlasil. Již dříve představil koncepci letošních maturit, podle které by se měla konat většina zkoušek s výjimkou slohových prací, měly by však být prodloužené termíny.