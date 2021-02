Řadě firem chybí pracovníci. Některá místa přitom stát udržuje v klinické smrti, řekl exministr Pilný

Peníze vynaložené na případný bonus v karanténě by raději dal na zaplacení testů pro zaměstnance před nástupem do práce a také na testování žáků ve školách, až se do nich vrátí. Jde podle něj o stovky milionů nebo miliardy korun a jejich vynaložení na testování žáků nebo zaměstnanců by mělo podle Pilného reálně větší dopad než bonus pro lidi v karanténě.

Bonus pro lidi v karanténě , který by měl podle plánu ministerstva financí motivovat lidi, aby její podmínky skutečně dodržovali, se bývalému šéfovi státní kasy nelíbí. Diskriminuje podle něj naopak ty, kteří jsou doma s jakoukoliv další nemocí. „Je otázka, jak by se to zneužívalo,“ poznamenal s odkazem na zrušení karenční doby, po kterém „vyrostla obrovsky nemocnost“.

V případě zavedení kurzarbeitu by bylo možné nastavit podmínky, za kterých stát pracovní místo podpoří. Zaměstnanec by tak třeba musel do práce docházet a udržet si své pracovní návyky, v případě, že i tak by se ukázalo, že je jeho pracovní místo neudržitelné, by byl rekvalifikován.

Největší problém podle Pilného panuje ve službách. Řada podnikatelů přišla o práci nejen nařízením vlády, ale například i absencí turistů. Udržovat tak „ve stádiu klinické smrti“ například „restaurace orientované na laciný turismus“ podle něj nedává smysl.

Nutné je podle něj podívat se do budoucnosti, využít příležitosti a restrukturalizovat určité oblasti. „Pravděpodobně nebude tolik lyžařských středisek. (…) Nebude tolik restaurací v Praze orientovaných na turisty, kteří tu provozovali pivní kola,“ vyjmenoval.

E-shopy a rozvoj logistiky

Pomoc by tak měla směřovat do důležitých oblastí. Jen v okolí Prahy jsou podle Pilného desetitisíce neobsazených míst, která brání dalšímu rozkvětu firem. Na vzestupu jsou také e-shopy, na které pak navazuje třeba rozvoj logistiky. Naopak velké prostředky by stát neměl vynakládat do obnovy letecké společnosti Smartwings.

V současnosti podle něj stát nemá jasnou vizi, kam bude směřovat. „Máme tolik priorit, že nemáme vlastně žádnou,“ uvedl. Vyzdvihl například vzdělání, které je podle něj nutné podpořit mnohem více. Zavřené školy podle Pilného napáchají velké škody do budoucna. „Budoucnost je v tom, že budeme mít vzdělané lidi, protože tady už žádné jiné zdroje než to, co máme v hlavě, prostě nejsou,“ uvedl.