Stát by mohl stavbu v Dukovanech financovat sám, uvedl Havlíček

Stát by mohl stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech financovat zcela sám. Je to varianta pro případ, že by zapojení energetické firmy ČEZ do financování bylo příliš drahé, uvedl ve středu ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Podle něj by to mohlo snížit výkupní ceny energie. Podle původních plánů se stát měl podílet 70 procenty, zbylých 30 procent pak měl zaplatit ČEZ. Zástupci tripartity žádají po vládě rychlý tendr k Dukovanům bez redukce počtu uchazečů.