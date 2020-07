Vláda schválila model financování dostavby Dukovan. Půjčka ČEZu bude zprvu bezúročná, po spuštění bloku dvouprocentní

Dukovanská elektrárna patří společnosti ČEZ, ale hlavní roli při financování sehraje podle modelu schváleného vládou stát. Měl by se na stavbě podílet ze 70 procent. ČEZ by měl kromě „svých“ třiceti procent hradit i všechny případné dodatečné náklady. Vláda počítá s tím, že nový blok bude takzvanou stavbou na klíč, která zajistí možnost kontroly subdodavatelů projektu.

Podle generálního ředitele ČEZu Daniela Beneše by blok měl přijít přibližně na šest miliard eur, tedy více než 160 miliard korun. V provozu by mohl být od roku 2036. Materiál pro jednání vlády uvádí, že koncové ceny elektřiny by se v roce 2040 podle současných předpokladů vývoje cen ve spojení s poskytnutím návratné finanční pomoci mohly pro české spotřebitele snížit při podpoře na 30 až 40 let zhruba o 2,7 až 6,6 miliardy korun. Při podpoře na 60 let by se snížily o 7,7 miliardy korun.