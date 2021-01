Očkování zvládneme, problém ale může být logistika, říká šéf Sdružení praktických lékařů Šonka

Ministerstvo zdravotnictví už dříve oznámilo, že v Česku by mohlo dostat vakcínu až sto tisíc lidí denně, polovinu z tohoto počtu by měli zvládnout právě praktičtí lékaři. Šonka tvrdí, že by to mělo jít a že lékaři jsou na to připraveni. „Většina kolegů se do toho očkování aktivně hlásí a snaží se, aby to u nás běželo co nejdříve,“ uvedl.

Má současná covidová situace dopad na zdraví lidí? Podle Šonky většinou ne. „Snažíme se nezanedbávat preventivní prohlídky. Když jsem si dělal statistiku, tak v mé ordinaci jsme udělali loni víc preventivních prohlídek než v předloňském roce. To, co jsme nezvládli na jaře, se během podzimu dohnalo,“ řekl Šonka.

Do očkování se má zapojit až pět tisíc praktických lékařů, což znamená, že každý z nich by měl denně naočkovat deset lidí. „To je něco, co se dá zvládnout při nepříliš narušeném chodu našich ordinací. Nemůžu ale tvrdit, že to bude jednoduché,“ řekl s tím, že samotné očkování problém nebude, horší podle něj bude logistika nebo administrativní zátěž.

Praktici nyní připravují objednávací systém; ten, který začíná fungovat v pátek, totiž není určen pro objednání očkování u praktického lékaře. Pacienty by měli objednávat telefonicky nebo on-line. Pokud jde o samotné vakcíny, měli by aplikovat hlavně látky, které nejsou tak náročné na skladování, jako je vakcína od společností Pfizer a BioNTech.

„Obecně očkování doporučujeme,“ říká Šonka

Praktičtí lékaři by podle Šonky měli očkovat hlavně nejrizikovější skupinu, což jsou senioři. To je podle něj část populace, která by se měla naočkovat co nejdříve. Ostatní by měli jít hlavně přes státní systém a nechat si aplikovat vakcínu v očkovacích centrech.

Předseda sdružení připomněl, že praktici očkování doporučují všem, kteří ho podstoupit mohou. „Pokud ten člověk nemá nějaké kontraindikace, tak v podstatě není co zvažovat,“ řekl s tím, že výjimku tvoří ti, kteří už covid prodělali. Tito pacienti si mohou podle něj dovolit s očkováním počkat. „Obecně ale očkování doporučujeme,“ dodal.