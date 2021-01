Přihlásit se k očkování budou moci lidé nad 80 let od pátečních osmi hodin, oznámil Blatný

Ve veřejném systému se zájemci o očkování v prvním kroku zaregistrují – zadají jméno, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu a další potřebné údaje. Potom je systém buď pustí, nebo nepustí k samostné rezervaci termínu. Bude záležet na tom, za jak prioritního konkrétního člověka rezervační systém vyhodnotí. Třídit bude i seniory nad 80 let, kteří se budou hlásit v prvních dnech, a to především podle věku, upozornil ministr zdravotnictví. První termíny by měly být v rezervačním systému na příští týden.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) představili centrální rezervační systém pro očkování proti covidu-19, který ministerstvo zdravotnictví spustí v pátek v osm hodin dopoledne. Bude přístupný přes internetovou adresu http://crs.uzis.cz a také se do něj lze dostat zprostředkovaně po telefonátu na číslo 1221, případně mohou pomoci praktičtí lékaři, v budoucnu možná i lékárny. Systém je určen široké veřejnosti, nikoli zdravotníkům, kteří se budou hlásit jako dosud přes zdravotnická zařízení. „Důvodem je to, aby se někdo nepokoušel podvádět,“ ozřejmil Blatný.

Jan Blatný je přesvědčen, že se podaří vakcíny naočkovat i v případě, že by zájemci o ně odpadali, například kdyby těsně před termínem onemocněli. „Počty nebudou příliš velké, protože vakcína se ředí a podává až přímo na očkovacích místech,“ uvedl ministr k dávkám, které mohou zbývat. Z jedné rozmražené lahvičky od firem Pfizer a BioNTech je třeba vyočkovat rovnou pět až šest dávek, nemůže se dál skladovat. Mohli by podle něj přijít na řadu i náhradníci, zdůraznil však, že i oni budou muset splnit kritéria, aby jim v konkrétním okamžiku mohla být vakcína podána.

Rezervační systém by měl být podle vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly dobře zabezpečený a dostatečně kapacitní. „Máme za sebou všechny testy. Děláme všechno pro to, abychom zítřejší (páteční) nápor zvládli,“ ujistil Dzurilla.

Naočkováno je přes 70 tisíc lidí. Vykazování vázne, připustil Blatný

Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví dostalo do čtvrtečního rána vakcínu 70 680 lidí, což je méně, než kolik dosud do republiky přišlo očkovacích dávek. Již koncem minulého týdne hovořil premiér Babiš o tom, že do té doby přišlo 98 tisíc dávek, později ještě dorazila první dodávka více než osmi tisíc vakcín od výrobce Moderna, kterou začali zdravotníci aplikovat ve čtvrtek.

Ministr Blatný zdůraznil, že číslo 70 680 značí to, co nemocnice vykázaly, domnívá se však, že nejde o úplný údaj. Ačkoli Blatný již minulý týden řekl, že nemocnice vykazují očkování se zpožděním a že to musí napravit, nyní připustil, že se to děje stále. „Nyní je naším společným úkolem, abychom všechny naočkované opravdu vykazovali,“ podotkl.

Podle Andreje Babiše nemocnice tím, že podané vakcíny řádně nevykazují, komplikují i distribuci vakcín. „Některé kraje už žádají další vakcínu, ale nemají vykázanou ani desetinu,“ poukázal. Dodal, že vykazování považuje hlavně za zodpovědnost krajů, které jsou zřizovateli většiny nemocnic.

Od příštího týdne budou navíc lidé dostávat druhou dávku, proto přestane počet podaných dávek odpovídat počtu naočkovaných lidí. Podle Blatného začne jeho úřad zveřejňovat oba údaje – počet podaných dávek i počet naočkovaných.