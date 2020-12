Očkování začne 27. prosince, do konce roku může přijet druhá dodávka vakcín, řekl Babiš. Návrh na zpřísnění opatření nečeká

„Ve vážné epidemické situaci musí riziko trvat aspoň tři dny, abychom překročili o stupeň výš,“ řekl při listopadovém představení svého protiepidemického systému ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Že bude lhůta, po kterou bude muset PES setrvat na pátém stupni, delší než třídenní, je nabíledni, protože třetím dnem s hodnotou 76 – tedy nejnižším číslem pro pátý stupeň – je neděle, navíc zlatá neděle. Politici ujistili, že po víkendu budou o přitvrzení opatření uvažovat. „V pondělí dopoledne se sejdou pracovní skupiny, bude o tom i debata na krizovém štábu. Na ta čísla musíme reagovat,“ uvedl ministr vnitra a předseda ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Jan Blatný již před víkendem avizoval, že v pondělí probere jeho expertní skupina, zda vládě navrhne vyhlášení pátého stupně. Premiér Andrej Babiš ale v neděli řekl, že nemá informaci, že by se ke zpřísnění opravdu schylovalo. Vysoké skóre PES podle něj není všechno. „Je to jeden parametr, druhý parametr je počet hospitalizovaných. Pokud pan ministr Blatný dospěje k názoru, že se něco vrátí, tak to vláda projedná, ale já takovou informaci nemám,“ uvedl.

Momentálně v Česku platí opatření odpovídající čtvrtému stupni, navíc oproti původní sadě opatření jsou pravidla mírnější – především zůstávají otevřené obchody i s jiným sortimentem než potravinami, drogerií či léky, provozovny služeb. Restaurace jsou však zavřené a setkávat se může maximálně šest lidí. Školní výuky se návrat na čtvrtý stupeň zatím přímo nedotkl. V pátek, kdy šly děti do škol naposled před Vánoci, se řídily pravidly pro třetí stupeň a od pondělí vyhlásilo ministerstvo školství prodloužené vánoční prázdniny. PES je nyní celorepublikově na nejvyšším stupni pět s hodnotou 76 a v regionálním pohledu je na pětce také většina krajů – jedenáct z nich. Nejhůře hodnotí PES situaci v Karlovarském kraji se skóre 86, nejníže je Jihočeský kraj s hodnotou 64. Pod spodní hranicí pátého stupně zůstává ještě Jihomoravský kraj (71) a Praha (68).

Z 3600 na 5300 za týden Sobota jako vždy přinesla zpomalení růstu nových případů ve srovnání s předchozími pracovními dny, i když ne úplné – v sobotu přibylo více nových případů než v pondělí. Ani víkend navíc nezastavil nárůst oproti předchozím dvěma týdnům, což je období, jehož srovnávání je pro epidemiology klíčové. Oproti nynějším 5281 přibylo minulou sobotu 3654 nových případů, nárůst byl tedy téměř padesátiprocentní. O další týden dříve bylo v sobotu pozitivně testováno 3312 lidí. Již tehdy ovšem začínaly počty nových případů v mezitýdenním srovnání růst. Přibývá i celkové množství testů, minulou sobotu jich laboratoře vyhodnotily 16 tisíc, nyní již 19 685. Podíl pozitivity ale stále roste, nyní činí 26,8 procenta. Počátkem týdne se pohybovala míra pozitivních testů kolem pětiny a minulou sobotu jich bylo 22 procent. Lidí v nemocnicích ubylo, přesto se opět připravují na nejhorší V nemocnicích je po sobotě 4484 lidí nakažených covidem-19, z nich 592 je v těžkém stavu. Oproti předchozím dnům se situace v celorepublikovém měřítku mírně zlepšila. Zlínský kraj, který měl již v říjnu a listopadu problémy s kapacitou svých nemocnic a ty v nejhorším období musely převážet pacienty do jiných krajů, se ale již ve čtvrtek začal připravovat na nový nápor covidových pacientů. Krajské nemocnice odkládají plánované operace a obnovily covidová centra. Vesměs ale nemocnice zatím problémy s kapacitou nemají. Například vinohradská nemocnice má zatím pro lidi s koronavirem vyhrazených 120 lůžek, což je zlomek počtu v dosud nejhorším období. „V nejtěžších měsících jsme byli připraveni otevřít téměř 400 lůžek,“ vyčíslil ředitel nemocnice Petr Arenberger. Dodal však, že to by znamenalo velké omezení ostatní péče.

Počet obětí se po sobotě zvýšil na 10 331. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška mělo necelých 60 procent obětí zároveň i další závažnou nemoc, zejména diabetes, nemoci narušující imunitu nebo kardiovaskulární potíže. Zmocněnec pro očkování nebude, zodpovědnost vezme Babiš na sebe Na inspekci nemocnic se v neděli dopoledne vydal premiér Andrej Babiš. Především ho zajímalo, nakolik jsou připravené na očkování. Očekává, že očkování by mohlo začít 27. pokud ovšem Evropská komise schválí rozvoz vakcín po Evropě od 26. prosince. Vláda původně chtěla stanovit zmocněnce pro očkování, to se však nestane. Vládním zmocněncem se měl stát bývalý ministr zdravotnictví a někdejší předseda vakcinologické společnosti Roman Prymula, který však nabídku odmítl. Premiér nyní oznámil, že plány přehodnotil a odpovědnost za očkování vezme na sebe. „Mám své celoroční zkušenosti s ministerstvem zdravotnictví, takže jsem se rozhodl, že to budu já,“ uvedl. V neděli dopoledne Babiš dokončil inspekci pražských nemocnic, které jsou podle něj na začátek vakcinace připraveni – mají připravená očkovací centra i mrazáky pro skladování vakcín. Andrej Babiš předpokládá, že by první pacienti mohli očkování dostat 27. prosince, pokud Evropská komise schválí rozvoz vakcín od 26. prosince. První dodávka by měla podle premiéra obsahovat dvě krabice, každá s 4870 dávkami. „Počítá se, že se to rozdělí mezi Čechy a Moravu. Jedna krabice, která má více než 4870 vakcín, pojede do Brna, tady se to rozdělí do nemocnic,“ uvedl. Vláda podle premiéra vyjednává o druhé dodávce, která by měla obsahovat 19 500 vakcín. „Možná se povede ještě v prosinci,“ dodal. Šestašedesátiletý premiér ujistil, že se sám nechá očkovat, ale teprve až o tom rozhodne jeho lékař.