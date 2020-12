Testy v Česku odhalily nejvíc nových nákaz koronavirem od poloviny listopadu. PES zůstává na pátém stupni

Pokud se rizikové skóre dostane do nižšího, či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení má podle dřívějších vyjádření ministerstva zdravotnictví index zůstat v nižším pásmu sedm dní a pro zhoršení tři dny. Třeba před pátečním oficiálním přechodem ze třetího do čtvrtého stupně ale bylo rizikové skóre na úrovni čtvrtého stupně PES dokonce skoro dva týdny.

Pátý stupeň předpokládá zavřené obchody i noční zákaz vycházení

Při pátém stupni pohotovosti by měly být oproti čtvrtému uzavřeny školy pouze s výjimkou mateřských škol a prvních a druhých ročníků základních škol. Platil by i zákaz nočního vycházení už od 21:00 do 05:00. Stejně jako ve čtvrtém stupni by měly být zavřeny restaurace, provozovny služeb a obchody s výjimkou prodeje základních potřeb.

Vláda ale při zavedení čtvrtého stupně v pátek nechala obchody a provozovny služeb otevřené. Provozovatelé některých restaurací, které naopak musely zavřít, v pátek proti opatřením protestovali a nechali otevřeno.

Počty nakažených i podíl případů na počtu testů se na přelomu října a listopadu dostaly na rekordní úroveň. Denně tehdy bylo až přes patnáct tisíc nově nakažených a podíl pozitivně testovaných se dostal nad 38 procent. Poté začal nárůst počtu nakažených zpomalovat, ale v poslední době šíření nemoci opět zrychluje.

Od březnového začátku epidemie covidu-19 v Česku bylo zaznamenáno asi 619 tisíc nakažených, z nichž 10 271 zemřelo.