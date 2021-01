Na podzim budou sněmovní volby. O hlasy se utkají i dvě velké koalice

Podle listopadového volebního modelu agentury Kantar by Piráti získali o devět procentních bodů více než ve volbách do sněmovny v roce 2017, Starostové a nezávislí pak o 5,5 procentních bodů více.

Aby se trojkoalice dostala do sněmovny, potřebuje získat 15 procent hlasů. Dvojkoalice musí získat 10 procent hlasů.

S ambicí vystřídat po hlasování současnou vládu jdou do voleb dvě koalice. V lednu chtějí podepisovat smlouvu o spolupráci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a taky uskupení Pirátů a hnutí STAN.

„Důležité bude vyvést zemi z krize. To bude v první fázi záchranná akce na český průmysl a české domácnosti.“

Potenciální blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by podle listopadového modelu Kantaru získal necelých dvacet procent hlasů.

Předseda ODS Petr Fiala se chce zasadit o to, aby zajistil mladým lidem budoucnost a těm, kteří jdou do penze, aby měli důchody. „Abychom tady měli silnice, po kterých se dá jezdit, aby se tu dalo podnikat, aby se tu stavěly byty a lidi se nebáli zakládat rodiny,“ popsal priority své strany.

Hnutí ANO v loňském roce v krajských volbách co do počtu mandátů zvítězilo, krajské koalice ale většinou utvořily ostatní strany.



ČSSD, KSČM i SPD si na jaře zvolí lídry do voleb

Velkou výzvou budou podzimní volby do Poslanecké sněmovny pro ČSSD a KSČM. Pro zisk mandátů musí jednotlivě kandidující subjekt získat pět procent hlasů. Podle listopadového volebního modelu Kantaru by ČSSD získala 4,5 procenta a KSČM 3,5 procenta (statistická chyba ale podle agentury může v uvedeném modelu činit až 3,1 procentního bodu). Obě strany jsou bez přestávky ve sněmovně už od 90. let.

Zatím se neví, jaké volební lídry obě strany do voleb vyšlou. Předseda komunistů Vojtěch Filip už to nebude. Podle místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče bude jedním z témat voleb covid. „I kdyby odezněl, tak o tom vypořádat se s jeho důsledky, rozpočtovým schodkem, dopady do ekonomiky a reálného života společnosti,“ uvedl.

ČSSD o lídrovi rozhodne na jaře. „Sociální demokracie nyní vede velmi intenzivní vnitrostranickou debatu o programu, o tom, s čím chceme jít do voleb. Já jsem přesvědčený, že změnu potřebujeme, potřebujeme i nová témata,“ myslí si místopřeseda sociálních demokratů Tomáš Petříček.

Během jara taky bude jasno o hlavní tváři SPD pro podzimní volby. Dosud hnutí vedl Tomio Okamura, který má zájem v čele pokračovat. Podle něj bude hlavním tématem voleb sociální a ekonomická udržitelnost Česka. „Protože skutečně je tady astronomický vládní deficit současného rozpočtu,“ uvedl.

Finanční limit pro kampaně

Při posledních volbách do sněmovny v roce 2017 se o hlasy voličů ucházelo 31 stran a hnutí. Horké části kampaně strany většinou spouštějí během letních prázdnin. I teď pro ně bude platit finanční limit: utratit můžou maximálně 90 milionů korun.