ŽIVĚ: Poslanci posoudí, zda přeměnit dětské skupiny na jesle. Čekají je i interpelace

Vládní návrh k dětským skupinám předpokládá, že by měly v nynější podobě skončit se srpnem 2024. Jesle by měly být pro děti od půl roku do tří let. Na místo pro potomka rodičů, kteří pracují či studují, by přispíval stát. Například opoziční ODS už ohlásila úpravy, aby dětské skupiny mohly beze změn fungovat dál.

Cizinecká novela v souvislosti s novým vydáváním dokladů pro občany Evropské unie přesněji vymezuje okruh lidí, kteří budou považováni za jejich rodinné příslušníky. Oddělit by se měla práva nejbližší rodiny a lidí, kteří mají s občany Unie pouze volnější příbuzenské vazby. Zákon také v souladu s dohodou o vystoupení Spojeného království z Evropské unie umožňuje další pobyt v Česku Britům, kteří tu budou oprávněně bydlet na konci letošního roku.