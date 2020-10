Stát plánuje zdravotníkům v příštím roce přidat deset procent

Internistka Hana Šafaříková a ortoped Michal Vlk léčí v kolínské nemocnici pacienty s nemocí covid-19. Oni dva – stejně jako desetitisíce dalších zdravotníků – ale ještě nedostali slibované odměny ani za první vlnu epidemie.

„Peníze jsou vždy dobré. Ale na druhou stranu, na prvním místě to není, to je úkol postarat se o nemocné pacienty,“ říká Vlk. Šafaříková s ním souhlasí. „Když by to bylo, bylo by to samozřejmě příjemné, milé, ale hlavní smysl naší práce je postarat se o naše pacienty, aby se uzdravili,“ doplňuje.

Státní odměny ve výši 75 tisíc korun za první vlnu, která v Česku byla na jaře, dostanou lékaři a sestry v listopadu – ve výplatě za říjen. „Tady to je skutečně pozdě a za to se nezbývá než omluvit,“ dodává k tomu ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).