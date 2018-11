Stát začal vyplácet myslivcům 500 korun za zabitého kormorána. Ptáci působí škody rybářům

Důvodem pro vypuštění kormorána ze seznamu zvláště chráněných živočichů bylo podle předkladatelů novely to, že přestal existovat celospolečenský zájem na jeho ochraně. Umožní to podle nich i jeho lov podle pravidel v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Ve tříletém období by mohly početní stavy kormorána klesnout.

Kormorána zařadili odborníci na seznam chráněných druhů na přelomu 80. a 90. let, kdy se na území ČR vyskytoval pouze při jarním a podzimním tahu a nehnízdil zde téměř žádný pár. V roce 2010 podle ornitologů hnízdilo v Česku kolem 300 párů, při jarním a podzimním tahu se v tuzemsku pohybují tisíce párů z jiných částí Evropy.