Jesle se vrací. Maláčová chce přejmenovat dětské skupiny a hradit je z rozpočtu

V Česku by od roku 2021 mohly znovu začít fungovat státem dotované jesle. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) navrhuje, aby vznikly ze stávajících dětských skupin. Na místo pro dítě pracujících či studujících rodičů, jemuž by ještě nebyly čtyři roky, by pak zařízení mohlo z rozpočtu dostávat 5 tisíc korun měsíčně. Rodina by za pobyt dítěte v jeslích zaplatila za měsíc nejvýš třetinu minimální mzdy, nyní je to 4450 korun.