SOUHRN: Zásadní události soboty 7. června

Izraelští vojáci nalezli v Pásmu Gazy tělo jednoho z thajských rukojmí Pintu Nattaponga, uneseného 7. října 2023 z kibucu Nir Oz při útoku teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců na jih židovského státu. S odvoláním na izraelské úřady to v sobotu napsal server The Times of Israel (ToI) a agentury, podle nichž vojáci převezli pozůstatky mrtvého do Izraele.