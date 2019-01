Kdo zaplatí dětské skupiny, až skončí evropské dotace? Rodiče zřejmě podpoří stát

„Zřizovatelé by měli mít kombinací těchto dvou příspěvků místo plně zafinancované. Zároveň chceme, aby to bylo dostupné pro rodiče – a pracujeme s částkou ve výši maximálně třetiny minimální mzdy (čtyři tisíce korun),“ uvedla ministryně Jana Maláčová (ČSSD).

Provozovatel by měl mít jistotu na rok

Do dětských skupin mohou docházet děti už od jednoho roku a zůstat v nich až do zahájení povinné školní docházky. V jeden okamžik může být ve skupině maximálně 24 dětí, ale místa je možné sídlet.

Dětská skupina rodičům nabízí podobnou službu, jakou je mateřská školka nebo bývalé jesle. Děti ale nemusí chodit pravidelně. V každé skupině je maximálně 24 dětí, přičemž jedna chůva či učitelka pečuje o šest dětí.

„Aby se mohly dětské skupiny rozvinout plošně, aby mohly fungovat opravdu systémově, tak potřebujeme financování ze státního rozpočtu, nějakou možnost plánovat pro zřizovatele,“ podotýká ministryně Maláčová. Pokud splní provozovatel podmínky, bude mít podle návrhu zajištěno financování na dvanáct měsíců.

„Mělo by to být pod ministerstvem školství a mělo by to být spolufinancováno jak z veřejného sektoru, tak také těmi institucemi a provozovateli,“ myslí si předseda SPD Tomio Okamura.

„MPSV jako garanční resort dětských skupin musí předložit nějaký rozumný kvantifikovaný podklad, jaké budou dopady financování, když ho bude zajišťovat právě ministerstvo práce,“ uvedla místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Olga Richterová (Piráti).

Zátěž pro rozpočet: jedna až sedm miliard

Propočty ministerstva počítají s několika variantami. Současný stav by znamenal zátěž pro rozpočet ve výši jedné miliardy korun. Kdyby narostl počet dětí ve skupinách na osmdesát tisíc, bylo by to bezmála sedm miliard.

Třeba komunisté s tím mají problém. Kritizují, že v dětských skupinách nemusí pracovat jen lidé s pedagogickým vzděláním.

„Brali jsme to tak, že se sem dostává péče o děti, která nedosahuje té kvalitní péče tak, jak je to v mateřských školách v rámci předškolního vzdělávání. Ale chápeme, že dětské skupiny cílí i na ty nejmenší, kde teď vznikla v sytému rodičovské dovolené díra,“ řekla místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM).