Superhrubou mzdu budeme moci ještě prodiskutovat, řekl Hamáček v souvislosti výdaji na zvládání pandemie

U učitelů je dle Hamáčka situace jiná než u seniorů. Pedagogové by totiž respirátory museli používat častěji, spotřebují asi jeden denně. Pokud by je vláda chtěla nechat distribuovat všem učitelům, představovalo by to milion respirátorů týdne. „To znamená, stále ještě bychom ty zásoby mohli využít, ale to už by znamenalo velký tlak,“ uvedl.

Do dalších regionů by nabídka respirátorů pro učitele šla v případě, že budou mít na takzvaném semaforu též oranžovou, oznámil předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Hřib sdělil, že město nabídku využije. Kolik respirátorů bude potřebovat, začal magistrát zjišťovat.

Objem objednávek činí dle Hamáčka do konce roku kolem dvaceti milionů respirátorů FFP3. Po připočtení uvedených osmi milionů, které má vnitro na skladě, to dává dohromady skoro třicet milionů. Ministr předpokládá, že ještě nějaké zásoby mají kraje a nemocnice.

„Teď jsme v situaci, kdy diskutujeme o dodávkách respirátorů, to je vyšší stupeň ochrany. Těch máme aktuálně na skladě ministerstva vnitra přes osm milionů. Dnes (v pondělí - pozn. red.) jsme se dohodli, že všechny ty zásoby převedeme do státních hmotných rezerv a vláda pokud rozhodne, tak všechny prostředky budou distribuovány,“ vysvětlil ministr rozdílnost nynejší situace.

Podle Hamáčka není v současné situaci nouzový stav rozhodně na pořadu dne, celá věc je prý zvladatelná současnými opatřeními. Změnu situace by musely zapříčinit jedině násobné nárůsty nakažených. „Krizový štáb bych já osobně uvítal minimálně jako platformu pro výměnu informací, protože to, že se scházel jednou týdně v tom velkém plénu, a každý den se scházela ta pracovní skupina, tak to nám samozřejmě umožňovalo pracovat operativněji. To je na delší debatu v rámci vlády,“ řekl Hamáček.

Pět tisíc pro seniory není podle Hamáčka zásadní zásah do rozpočtu

Ministr dále uvedl, že vláda je připravena znovu změnit legislativu, která se týká ošetřovného v případě, že by bylo nutné znovu plošně uzavřít školy. Za rozhodnutím, že důchodci dostanou pět tisíc korun, třebaže se ještě neví, kolik ve finále celá pandemie státní rozpočet bude stát, si však Hamáček stále stojí.

„Já si myslím, že pět tisíc pro seniory zásadní zásah do rozpočtu není. Celá řada programů funguje, jenom Antivirus zachránil milion pracovních míst. Co se týká superhrubé mzdy, dobře, tam jsem připraven debatu vést. My, když jsme s premiérem oznamovali dohodu na zrušení superhrubé mzdy, tak jsme řekli, že to řešení, které nabízíme, ještě projde nějakou debatou při sestavování rozpočtu na příští rok. Kdyby se ukázalo, že příští rok bude rozpočtová katastrofa, tak prostor pro diskusi určitě je,“ řekl Hamáček.