ŽIVĚ: Vláda uvolní 3,2 milionu roušek do volebních místností pro podzimní volby. Ve středu se ministři mimořádně sejdou kvůli kurzarbeitu

Vláda uvolní 3,2 milionu roušek do volebních místností pro hlasování v říjnových krajských a senátních volbách. Volby se uskuteční počátkem října. Kabinet se také rozhodl ve středu dopoledne mimořádně zasednout. Ministři budou schvalovat zákon zavádějící kurzarbeit. Chtějí, aby zákon platil od listopadu. V případě zhoršení situace v souvislosti s koronavirem má vláda také v plánu doručit seniorům do tří dnů respirátory přes Českou poštu. Zatím ale neupřesnila podmínky, za jakých by senioři ochranné pomůcky dostaly a kolik by jich bylo.