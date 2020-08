ŽIVĚ: „Nedokonalé, ale potřebné.“ Senátoři schválili podzimní hlasování z karantény

Přesto první místopředseda Senátu a ředitel pražského gymnázia Jiří Růžička (STAN) předpokládá, že horní komora návrh na zavedení distanční výuky schválí, už proto, že školy na dálku učily kvůli epidemii koronaviru už na jaře. „Vlastně se legalizuje něco, co od března běží v nelegálních podmínkách. Učili jsme distančně, on-line, ale nemělo to žádnou zákonnou oporu,“ komentuje Růžička.

Senátem by mělo projít i uzákonění povinné distanční výuky, přestože k němu senátoři mají výhrady. Podle části chybí některým žákům potřebné počítačové vybavení a peníze jdoucí do škol na zlepšení situace nebudou mít velký vliv. Dalším senátorům chybí pravidla pro kontrolu žáků.

Občanští demokraté školský zákon zřejmě nepodpoří. Chybí jim stanovisko ministerstva práce a sociálních věcí k ošetřovnému, které podle současných pravidel mohou čerpat pouze rodičů dětí ve věku do deseti let, a to po dobu devíti kalendářních dnů. Na podzim by přitom karanténa měla trvat deset dnů. Ústavně-právní výbor horní komory schválení doporučil.

Novela je reakcí na epidemii covidu-19, kvůli níž byly školy uzavřeny od poloviny března, některé až do června. Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice. Nebude se vztahovat pouze na epidemii koronaviru, ale na různé krizové situace, které by mohly nastat.