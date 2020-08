Vláda chce distanční výuku jako součást povinné školní docházky. O formě mají rozhodovat školy

U dětí, které nemají počítač, tak musí škola podle důvodové zprávy například umožnit, aby si žák učivo a úkoly vyzvedl ve škole nebo je předat telefonicky. Ministerstvo může podle návrhu také určit jiný způsob přijímacích zkoušek nebo ukončování vzdělání.

20 tisíc korun na jednoho učitele

Vzdělávání má být podle návrhu se stávajícími personálními a materiálními zdroji. Ty plánuje ministerstvo školství na základních školách posílit zvláštní dotací 20 tisíc korun na jednoho učitele. Pokud vláda návrh schválí, měly by celkem 1,2 miliardy školám podle počtu učitelů přeposlat v polovině října kraje.

Pandemie koronaviru výrazně zasáhla do druhého pololetí uplynulého školního roku. Od 11. března byly školy plošně zavřené, otvírat se začaly postupně a částečně až po dvou měsících. Do konce školního roku byla docházka dobrovolná a děti se mohly učit i z domova. Do základních škol chodilo v minulém školním roce zhruba 953 tisíc dětí a do středních škol 424 tisíc. Výuky na dálku se neúčastnilo podle odhadů odborníků asi 10 tisíc dětí.