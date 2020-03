Učitelky zastoupí UčíTelka. Opravdovou školu nenahradí, ale pomůže, říká ředitel ČT Dvořák

Cílem projektu je podle generálního ředitele ČT Petra Dvořáka pomoci nejen dětem, ale také jejich rodičům a v neposlední řadě i učitelům. Vysílat se bude zatím po dobu jednoho měsíce, v případě potřeby je ale možné takový projekt provozovat dlouhodobě. Záleží ale také na tom, jaké budou reakce dětí, rodičů i učitelů.

„Vysíláme od pondělka do pátku, každý den od 9:00 do 12:00 na programu ČT2. Pro každý stupeň bude vždycky dedikovaná půlhodina, mezi tím bude krátká přestávka, kterou vyplníme různými formami televizních pořadů,“ řekl Dvořák s tím, že ve vysílání by se mohlo po domluvě s Českým olympijským výborem objevit například i cvičení pro děti.