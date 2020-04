V celém Česku vysychají pole i vodní zdroje. Situace je katastrofická, řekl ministr Brabec

Do letošního roku vstupuje Česko v horší kondici než do několika posledních let, které byly následně označené za velmi suché. Kvůli kumulaci srážkového deficitu a zvyšující se teplotě jde o situaci, kterou předchozí generace nezažily. Situace je o to horší, že je teprve duben, kdy v minulosti tál sníh na horách, a toky byly plné vody.

Aktuálně je například ve Vltavě v Praze dvaadvacet procent měsíčního průměru, v Labi v Ústí nad Labem pak bylo dvacet osm procent průměru. V povodí Moravy v dubnu některé drobné toky úplně vyschly.

„V řece Moravě protéká jen okolo dvaceti procent běžného dubnového průtoku,“ řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Hladiny vodních toků podle něj vykazují setrvalou tendenci, případně lehký pokles.

„Nejhorší situace je na řece Romže ve stanici Stražisko, vykazuje tři procenta obvyklého stavu, dále Velička ve Strážnici nebo Rožnovská Bečva ve Valašském Meziříčí,“ vyjmenoval mluvčí. Parametry jsou tak horší než ve velmi suchém roce 2018.