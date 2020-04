Už měsíc má Česko nasazenou roušku. Z nemoci COVID-19 se vyléčila skoro pětina nakažených

Města přijdou kvůli protikoronavirovým opatřením o příjmy do rozpočtu, které by získaly na daních od firem. Ty jsou teď často ve ztrátách.

Jeden z historicky nejvyšších schodků rozpočtu navrhne vládě ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zvýšit by se měl o 100 miliard na celkových 300 miliard.

K sobotě bylo s nemocí COVID-19 hospitalizováno 390 lidí, jejich počet tak už několik dní klesá a je nejnižší od 4. dubna. V těžkém stavu je v nemocnicích 84 pacientů. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 441 lidí.

Nejvíce nakažených je dlouhodobě v Praze, dosud tam bylo potvrzeno 1574 případů. Na 100 tisíc obyvatel připadá v hlavním městě téměř 116 nakažených. Praha také má nejvíce obětí, a to 70. Naopak nejlépe na tom jsou jižní Čechy s 25 případy nákazy na 100 tisíc obyvatel.

Denní přírůstek, který za sobotu činil dalších 105 nakažených, potřetí za sebou klesl, výrazně se ale snížil i počet provedených testů. Laboratoře v sobotu provedly 5563 testů, což je nejméně za posledních pět dní. Od středy do pátku denní počet testů přesáhl vždy 8200.

Ministryně financí navrhne zvýšit schodek o dalších 100 miliard

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhne vládě zvýšení schodku na 300 miliard. Výdaje státu se podle ní pohybují okolo 120 miliard a zmenšily se také příjmy na straně státu o asi 140 miliard. „Je propad na sociálním pojištění, je propad na DPH, protože firmy stojí a neprodukují,“ uvedla v Otázkách Václava Moravce.

Půjde tak historicky o jeden z nejvyšších státních schodků, podle vicepremiérky je ale nutný k podpoře české ekonomiky. Navýšit se musí podle ní platby za státní pojištěnce, zvýší se podpora za opatrovné, nechce přistoupit k zastavení investic.

Města přijdou o příjmy na daních

Opatření proti koronaviru ovlivní i hospodaření měst. Ve ztrátě jsou firmy, které by daně běžně platily, teď ale nemají z čeho. Daně by podle předpokladů měly poklesnout asi o 20 procent.

Třeba Bohumín na Karvinsku přijde asi o 60 milionů korun. Město má na letošní rok naplánované investice, o které ale nechce přijít. V plánu je vybudování lesoparku, nového dopravního terminálu před vlakovým nádražím nebo rekonstrukce bývalé dělnické kolonie. Ušetřit se vedení města snaží na provozních nákladech, odloží také méně naléhavé investice.

Plošné testování zahrne Prahu, jižní Moravu, Litoměřicko a Litovelsko

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by se mělo s plošným testováním začít ve středu. Týkat by se mělo čtyř oblastí, kromě hlavního města i regionů okolo Litoměřic a Litovle a jižní Moravy. Uvedl to ve vysílání Radiožurnálu.

Podle Vojtěcha už plošné testování schválila etická komise. Jeho náměstek Roman Prymula uvedl, že by lékaři měli otestovat až 28 tisíc lidí. Plošné testování, které by mělo ukázat promořenost populace, zmínil Prymula jako možnost na začátku dubna. Reprezentativní vzorek testovaných by měl vznikat podobně jako například u průzkumů veřejného mínění, kdy se vybere zhruba 1000 lidí různého věku, pohlaví, z různě velkých obcí nebo různého vzdělání.

Plošné testování na koronavirus se zatím uskutečnilo například v některých domovech pro seniory. V Jihomoravském kraji začali v pátek plošně testovat také bezdomovce. Preventivně testuje zahraniční pracovníky například i petrochemická společnost Unipetrol.