V týdnu povolíme cestování kvůli práci, věří Petříček. Vondra volá po uklidnění veřejnosti

přehrát video OVM 19. 4. 2020, druhá část

„Připravuje se další uvolňování režimu na hranicích. V tomto týdnu bychom mohli usnadnit lidem kvůli ekonomickým aktivitám cestování za hranice,“ avizuje ministr zahraničí. Vláda podle něj chce usnadnit především dojíždění za prací a zlepšit podmínky pro podnikatele, aby například mohli jednat se svými partnery v zahraničí. „Co se týče cestování, turistiky, tak to přijde v další fázi, i s ohledem na letní sezonu,“ doplňuje Petříček. Upozorňuje ale na to, že slovo budou mít epidemiologové. Otevření hranic v schengenském prostoru za účelem rekreace by podle šéfa diplomacie mělo být koordinované. „Začneme otvírat hranice především ve vztahu k sousedům, je to logické kvůli ekonomické aktivitě i rodinným vazbám,“ vysvětluje Petříček a předpokládá, že prvními státy, kterým Česko otevře hranice, budou Slovensko a Rakousko. Zároveň ale zdůrazňuje, že nezáleží pouze na českém postoji, ale také na opatřeních v sousedních zemích.

Zavření hranic je protiústavní, míní Vondra Rozvolnění režimu na hranicích v Otázkách Václava Moravce ocenil Alexandr Vondra (ODS). Zákaz vycestování je podle něj protiústavní. „Nebyla jiná demokratická země v Evropě, která by něco takového učinila,“ upozorňuje. Za důkaz správnosti svých slov považuje i to, že kabinet Andreje Babiše postupně couvl a nyní už v omezené míře je možné vycestovat za hranice. Vondra také reaguje na slova českého premiéra, že mu zavřená státní hranice vyhovuje. Proti ochraně zdraví nelze nic namítat, tvrdí Vondra, za problematické ale považuje zdůvodnění o potravinové soběstačnosti. „Nic proti potravinové soběstačnosti, ale dosahovat jí tím, že komplikuji průjezd obchodní dopravy přes hranici, je absolutně špatně, je to proti všem pravidlům, které platí na evropském vnitřním trhu,“ zdůrazňuje.

přehrát video Babiš: Musíme do zdravotnictví poslat desítky miliard

„Považuji to za pokus upřednostnit jedny na úkor druhých a ve výsledku na to doplatíme všichni,“ míní Vondra a poukazuje na to, že už nyní stoupají ceny některých potravin. Podle Petříčka ústavnost vládních kroků posoudí právníci. Uznává, že opatření na hranicích jsou extrémní a mimořádná. „Reagovali jsme velmi přísnými restrikcemi. Většina zemí Evropy má výrazná omezení pro cestování. My jsme nezakázali cestování, pouze jsme ho omezili. Důvod ochrany veřejného zdraví byl legitimní, umožnila nám to legislativa,“ podotýká šéf Černínského paláce. Jourová: Je třeba být ostražití Eurokomisařka Jourová potvrzuje, že Evropská komise sleduje režimy překračování hranic ve všech členských zemích, záleží jí zejména na fungování volného trhu. Omezování svobod občanů je otázka především pro ústavní soudy, nikoliv pro Komisi, zdůrazňuje. Právě nezávislá justice podle ní nyní musí zafungovat a ukázat, jak důležitou roli hraje v demokratickém systému. „Žijeme v době, kdy bychom měli ostražitost přepnout na nejvyšší stupeň. Občané ukazují velkou vůli po tom svěřovat svým vládám velké pravomoci za to, že budou bezpečnější, že bude zajištěno zdraví. Je to pochopitelné, jsme v nouzové situaci, ale musíme být ostražití, abychom se za čas vrátili do normálu a začaly se používat běžné demokratické principy,“ upozorňuje místopředsedkyně Evropské komise. Rozvolňování opatření v Evropské unii podle ní bude koordinovanější než jejich zavádění. To totiž provázel chaos kvůli šířící se pandemii, zatímco nyní lídři evropských zemí zaúkolovali Komisi, aby přišla se strategií. Petříček potvrzuje, že Česko bude postupovat podle doporučení Bruselu a k rozvolnění pravidel cestování přistoupí ve fázích – nejprve se tedy otevřou hranice na Slovensko a do Rakouska, posléze do Polska a Německa. Ministr odhaduje, že k tomu dojde v průběhu května, o přesném termínu ale spekulovat odmítá.