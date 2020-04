Životy pod rouškou. Unikátní projekt odhaluje trápení i radosti Čechů v čase karantény

Marie M. je matkou půlročního dítěte na rodičovské dovolené. Ochranné pomůcky sehnala už v týdnu, kdy se ve zprávách objevily první zmínky o koronaviru v Číně. „Šíleně mě ale ničilo zjištění, že v Česku skoro nikdo nenabízel roušky ani respirátory pro malé děti. Nakonec jsem jich pár sehnala, ale když přišly, tak jsem zjistila, že to malá nechce a ječí. Dokud jsem nebyla matkou, tak jsem snad nevěděla, co je to opravdový strach. Nakonec jsem to vyřešila dudlíkem pod roušku a oboustrannou fixační páskou, kterou jí tenkým proužkem zafixuji na nose, aby jí nelezla do očí,“ popisuje.

„Doma uklízíme, dezinfikujeme, ven nakoupit chodím v nanoroušce, přes ni buď šátek, nebo bavlněnou roušku od švagrové, aby ta spodní vydržela co možná nejdéle k použití. Dále mám rukavice, které pak ihned vyhodím, čepici, brýle a okamžitě dávám po návratu prádlo do pračky. Malá byla venku s rouškou a v kočárku pouze jednou, a to cestou k lékaři,“ uvádí.

„Na druhou stranu jsem ráda, že má partner díky karanténě prostor trávit s námi více času. Doufám, že vše ustojíme a brzy se vrátíme na zdravější planetu, která si teď díky celosvětovým omezením dává oddych. Byla bych nejšťastnější za zdraví svých příbuzných, milovaných i své vlastní. Myslím, že roušek se ješte hodně dlouho nezbavíme a budou součástí našich životů,“ dodala.