Zvyšování hladiny oceánů povede ke katastrofální migraci, varuje studie

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , Communications Earth and Environment , Guardian , The Conversation

Když se Země oteplí o 1,5 stupně Celsia, povede to k nekontrolovatelnému zvyšování hladiny oceánů, což způsobí „katastrofální migraci do vnitrozemí“, varují autoři nové studie. Upozorňují ale, že k tomu podle jejich modelů může dojít, i když se podaří udržet teploty pod 1,2 stupně.

Hladiny moří a oceánů se zvyšují od konce dvacátého století, hlavní příčinou je tání ledovců v Grónsku a kontinentálního ledu na Antarktidě. Led taje a odtéká z pevniny do moře v důsledku klimatických změn, které vyvolává spalování fosilních paliv.

Odhaduje se, že do konce století se planeta oteplí o 2,5 až 2,9 stupně Celsia oproti době před průmyslovou revolucí. To by znamenalo masivní tání ledu a tedy zvyšování hladiny: v delším časovém horizontu by došlo ke kolapsu jak grónského, tak i antarktického ledovce. Pokud by se to stalo, pak by se do oceánů dostalo tolik vody, že by se hladiny moří zvedly o dvanáct metrů, konstatují vědci.

Jenže nová studie upozorňuje, že led bude tát, i kdyby se podařilo udržet teploty pod 1,5 stupně, přičemž i to je podle spousty klimatologů dnes už nerealistické. Hranice 1,5 stupně Celsia byla považována za relativně bezpečnou, aby se lidstvo vyhnulo nejhorším důsledkům globálního oteplování, ale nový výzkum ukazuje, že přinejmenším v případě zvyšování hladiny moří to není pravda. Vědci tvrdí, že kdyby se povedlo snížit emise fosilních paliv tak, aby se oteplování snížila ze současných asi 1,4 stupně na 1,2 stupně, bude hladina moří stoupat rychlostí kolem jednoho centimetru ročně. A to je taková rychlost, že znemožňuje účinnou adaptaci například pomocí stavby pobřežních hrází.