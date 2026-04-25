Zástupci Íránu předali v Pákistánu své požadavky, s Američany se ale zřejmě nesejdou


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, který v pátek dorazil do Islámábádu, předal pákistánským vyjednavačům požadavky Teheránu i jeho výhrady k americkým nárokům. Informovala o tom agentura Reuters. Do Islámábádu má v sobotu zamířit i americká delegace, Írán však již v pátek avizoval, že s americkou delegací se jeho zástupci tentokrát nesejdou.

Také televize Al-Arabíja v sobotu uvedla, že přímá jednání se zatím nechystají, podle saúdskoarabské televize zřejmě i proto, že delegaci USA tentokrát nevede viprezident JD Vance.

Arakčí dorazil v pátek do Pákistánu, kde se setkal se šéfem pákistánských ozbrojených sil Ásimem Munírem, klíčovou postavou ve zprostředkování mírových jednání mezi USA a Íránem. Podle agentury AP jednal také s pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem. Arakčí poté podle BBC na sociálních sítích napsal, že má v plánu pokračovat do Ománu a do Ruska s cílem jednat se svými partnery o bilaterálních otázkách a vývoji v regionu.

Do Pákistánu by v sobotu měli podle dřívějších informací odletět američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Delegaci nepovede americký viceprezident Vance, jako tomu bylo před dvěma týdny, kdy rozhovory v Islámábádu skončily bez dohody.

Nahrávám video
Studio ČT24: Zpravodaj ČT David Borek o jednání Arakčího v Islámábádu
Zdroj: ČT24

Pákistán se snaží o mírového rozhovory mezi USA a Íránem, které mají ukončit válku, jež začala 28. února americko-izraelskými útoky na Írán. Ten v odvetě útočil na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Od 8. dubna platí příměří, původně bylo dvoutýdenní, ale tento týden americký prezident Donald Trump oznámil, že ho prodlužuje do doby, než Írán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání.

K hlavním sporným bodům jednání patří íránský jaderný program, který USA a Izrael označují za hrozbu, kvůli níž válku proti Íránu začaly, či znovuotevření strategického Hormuzského průlivu. Ten Teherán v reakci na americko-izraelské údery de facto zablokoval a Spojené státy pak v oblasti zahájily námořní blokádu Íránu ve snaze omezit jeho příjmy z prodeje ropy.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Rusko rozsáhle útočilo na Ukrajinu, zásahy hlásí Charkov a Dnipro

Ukrajina v noci čelila rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, uvedlo ukrajinské letectvo. Útoky však pokračovaly i přes den a celkově zabily nejméně sedm lidí. Další desítky lidí utrpěly zranění. Nejvíce obětí měl útok na Dnipro na jihovýchodě země, kde zemřelo pět lidí a dalších 34 bylo zraněno, informoval lídr Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Těla čtyř mrtvých byla nalezena v troskách obytného domu zasaženého v noci. V Černihivské oblasti útok zabil dva lidi a sedm utrpělo zranění, uvedla agentura Reuters s odvoláním na úřady.
03:59Aktualizovánopřed 27 mminutami

Slabý růst, pomalé ozdravení. Agentura S&P o stupeň snížila rating Slovenska

Mezinárodní ratingová agentura S&P oznámila, že snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska o jeden stupeň na úroveň A. Poukázala na slabý růst slovenské ekonomiky a pomalejší než předpokládané ozdravení veřejných financí země. Výhled ratingu pak S&P změnila na stabilní z negativního, což znamená, že ho v nejbližší době nehodlá měnit. Slovenské ministerstvo financí v reakci uvedlo, že krok S&P byl očekávaný, neboť dosavadní rating Slovenska u S&P byl podle něj vyšší než u jiných agentur.
před 4 hhodinami

Palestinci na Západním břehu a v jedné obci v Pásmu Gazy volí místní zastupitele

Na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu a v jedné obci v Pásmu Gazy v sobotu Palestinci volí místní zastupitele. V Pásmu Gazy jde o první volby za dvacet let, kdy toto území začalo ovládat palestinské hnutí Hamás, napsala agentura AP. Podle ústřední volební komise na Západním břehu mají volby také ukázat, že obě tato území tvoří jeden politický celek. Volby ve válkou zničené Gaze jsou spíše symbolické, jelikož se konají jen v jedné obci a polovinu tohoto válkou zničeného území okupuje izraelská armáda.
před 6 hhodinami

Fotbalové mistrovství vyprodukuje obří emise. Samo se potýká s nepřízní klimatu

Mistrovství světa ve fotbale (MS) v roce 2026 bude v mnoha ohledech přelomové. Poprvé se odehraje ve třech zemích současně – Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Poprvé se ho zúčastní 48 týmů, které se utkají ve 104 zápasech, místo 32 týmů a 64 utkání. Tento „největší šampionát historie“ může být zároveň i klimaticky nejproblematičtější. Odhady naznačují, že celková uhlíková stopa turnaje přesáhne devět milionů tun emisí odpovídajících ekvivalentu oxidu uhličitého. To je výrazně více než u předchozích šampionátů, a to téměř o dvojnásobek.
před 6 hhodinami

Důležité pro Magyara bude plnění předvolebních slibů, zaznělo v debatě o Maďarsku

Pravděpodobný maďarský premiér Péter Magyar se chystá na převzetí moci v zemi. Jeho Tisza si zajistila v parlamentu ústavní většinu 141 křesel. Novinář a spisovatel Arpád Soltész očekává zřejmě plynulé odevzdání moci dlouho vládnoucí strany Fidesz končícího premiéra Viktora Orbána. Ředitelka pro výzkum z Asociace pro mezinárodní otázky Pavlína Janebová připomněla Magyarovo zapojení do získání zmrazených eurofondů. Pro Evropskou unii (EU) je změna na maďarském premiérském postu pozitivní, dodal komentátor Deníku.cz Luboš Palata. Debatou v 90' ČT24 provázel Jakub Musil.
před 7 hhodinami

Státy EU se neshodnou na přístupu k emisním povolenkám, Komise chystá revizi

Evropská komise má připravit do července revizi systému emisních povolenek ETS, který však má zůstat zachován, vyplývá ze závěrů březnového summitu EU. Jde o výsledek debaty mezi státy, které chtějí ulevit těžkému průmyslu, a zeměmi, které si přejí pokračování dlouho fungujícího systému. Už na začátku dubna Komise navrhla úpravu, která ruší zneplatňování povolenek v rezervě. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně zaslal předsedkyni EK Ursule von der Leyenové a dalším evropským lídrům dopis, v němž navrhuje další bezplatné alokace povolenek některým podnikům.
před 7 hhodinami

Mezi Izraelem a Hizballáhem proběhla další vlna útoků

Mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hizballáh proběhla další vlna útoků, píší zpravodajské agentury a místní média. Izraelské jednotky podle agentury AFP tvrdí, že zasáhly cíle Hizballáhu. Teroristé naopak oznámili tři dronové útoky na izraelská vojenská vozidla v libanonské vesnici Kantara a zneškodnění izraelského dronu. Libanonské úřady hlásí mrtvé na jihu země. V noci na pátek přitom prezident USA Donald Trump vyhlásil prodloužení příměří mezi židovským státem a Libanonem o tři týdny.
00:19Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...