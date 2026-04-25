Zástupci Íránu předali v Pákistánu své požadavky, s Američany se ale zřejmě nesejdou

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, který v pátek dorazil do Islámábádu, předal pákistánským vyjednavačům požadavky Teheránu i jeho výhrady k americkým nárokům. Informovala o tom agentura Reuters. Do Islámábádu má v sobotu zamířit i americká delegace, Írán však již v pátek avizoval, že s americkou delegací se jeho zástupci tentokrát nesejdou.
Také televize Al-Arabíja v sobotu uvedla, že přímá jednání se zatím nechystají, podle saúdskoarabské televize zřejmě i proto, že delegaci USA tentokrát nevede viprezident JD Vance.
Arakčí dorazil v pátek do Pákistánu, kde se setkal se šéfem pákistánských ozbrojených sil Ásimem Munírem, klíčovou postavou ve zprostředkování mírových jednání mezi USA a Íránem. Podle agentury AP jednal také s pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem. Arakčí poté podle BBC na sociálních sítích napsal, že má v plánu pokračovat do Ománu a do Ruska s cílem jednat se svými partnery o bilaterálních otázkách a vývoji v regionu.
Do Pákistánu by v sobotu měli podle dřívějších informací odletět američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Delegaci nepovede americký viceprezident Vance, jako tomu bylo před dvěma týdny, kdy rozhovory v Islámábádu skončily bez dohody.
Pákistán se snaží o mírového rozhovory mezi USA a Íránem, které mají ukončit válku, jež začala 28. února americko-izraelskými útoky na Írán. Ten v odvetě útočil na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Od 8. dubna platí příměří, původně bylo dvoutýdenní, ale tento týden americký prezident Donald Trump oznámil, že ho prodlužuje do doby, než Írán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání.
K hlavním sporným bodům jednání patří íránský jaderný program, který USA a Izrael označují za hrozbu, kvůli níž válku proti Íránu začaly, či znovuotevření strategického Hormuzského průlivu. Ten Teherán v reakci na americko-izraelské údery de facto zablokoval a Spojené státy pak v oblasti zahájily námořní blokádu Íránu ve snaze omezit jeho příjmy z prodeje ropy.