Vojáci KLDR cvičí v Rusku, mohou bojovat proti Ukrajině, tvrdí Kyjev

Václav Podlešák

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , ČTK , The Washington Post , The Guardian , Euronews , Institut pro studium války

Snímek ukazuje údajné balistické střely severokorejské armády

V Rusku se zřejmě cvičí tisíce severokorejských vojáků, ale jejich budoucí nasazení není dosud známé. Experti spekulují, že mohou strážit rusko-ukrajinské hranice, aby se uvolnění ruští vojáci zapojili do boje proti Ukrajincům, napsala zahraniční média. KLDR do Ruska dodává dělostřeleckou munici i balistické střely, ale nasazení jejích jednotek by znamenalo důležitý předěl ve vzájemných vztazích i v rusko-ukrajinském konfliktu.

„Několik tisíc“ severokorejských vojáků nyní prochází výcvikem v Rusku a do konce roku by mohli být nasazeni, i když stále není jasné, jakou roli budou plnit v rámci ruské invaze na Ukrajinu, napsal server The Washington Post s odkazem na jednoho z představitelů ukrajinské rozvědky, který s novináři hovořil pod podmínkou zachování anonymity. Podle něj jsou již důstojníci KLDR na území Ruskem okupované Ukrajiny, aby pozorovali ruské síly a studovali bojiště, ale Kyjev zatím nezaregistroval žádné bojové nasazení severokorejských jednotek. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v pondělí večer uvedl , že od tajných služeb obdržel informace o „faktickém zapojení“ Severní Koreje do války na straně Ruska. Bližší údaje ale nesdělil. Zprávy o vojácích KLDR podporujících Rusy na okupovaném území Donbasu se objevily na kanálech Telegramu a v ukrajinském tisku na začátku října, upozornil WP.

Nasazení balistických střel Severokorejští ženisté už mají pomáhat Rusku při útocích balistickými raketami na Ukrajinu. Ukrajinský zdroj pro server The Guardian uvedl, že za frontovou linií jsou týmy Severokorejců, kteří „ovládají odpalovací systémy pro rakety KN-23“. KN-23 je balistická střela krátkého doletu, která byla poprvé testována v roce 2019 a je přirovnávána k ruským raketám Iskander-M. Předpokládá se, že pokud nese pět set kilogramů vážící bojovou hlavici, má dolet přibližně 280 kilometrů. V lednu mluvčí Rady národní bezpečnosti USA John Kirby uvedl, že Moskva použila na bojišti balistické rakety a odpalovací zařízení dodané Severní Koreou. Ukrajinci tvrdí, že našli části raket se znaky korejské abecedy. Vedoucí ukrajinského Centra pro boj proti dezinformacím Andrij Kovalenko v úterý na Telegramu napsal, že Pchjongjang vyslal vojáky, včetně vojenských inženýrů dohlížejících na použití zbraní, a „někteří již zemřeli“.

Severokorejci byli mezi mrtvými po ukrajinském raketovém útoku na Ruskem okupované území nedaleko Doněcku, uvedli jihokorejští a ukrajinští představitelé. Není však jasné, zda se jednalo o vojenské ženisty, nebo příslušníky jiných sil, napsal The Guardian. Přítomnost severokorejských technických poradců v Rusku by mohla být známkou, že Pchjongjang neposkytuje Moskvě pouze dělostřelecké granáty, které lze snadno vložit do ruských zbraní, ale také pokročilejší zbraně, jako jsou obrněná vozidla, rakety a vícenásobné raketomety, které potřebují osobní navádění, míní bývalý jihokorejský zpravodajský poradce Cha Du-hyeogn, který se nyní zabývá Severní Koreou v Asan Institute for Policy Studies v Soulu. Severokorejská munice Odhaduje se, že Pchjongjang poskytl přibližně polovinu dělostřelecké munice většího kalibru, kterou Rusko letos použilo na bojišti, tedy více než dva miliony nábojů, napsal The Guardian s odkazem na své zdroje. USA tvrdí, že Severní Korea do Ruska odeslala více než 16 tisíc kontejnerů s dělostřeleckou municí. Dodávky z Pchjongjangu měly zásadní význam pro to, aby ruské síly mohly letos v létě pokračovat v opotřebovací válce a postupovat na východě Ukrajiny. Severokorejské dodávky pravděpodobně směřují do ruských skladů, zatímco nově vyrobené zbraně armáda posílá přímo na Ukrajinu, citoval server Euronews nejmenovaného představitele německého ministerstva obrany.

Politické reakce Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek odmítl tvrzení o vyslání vojenských jednotek Pchjongjangu do bojů na Ukrajině jako „fake news“. „Vidíme rostoucí spojenectví mezi Ruskem a režimy, jako je Severní Korea,“ řekl prezident Zelenskyj ve svém videoposelství v neděli večer. „Už nejde jen o předávání zbraní. Ve skutečnosti se jedná o přesun lidí ze Severní Koreje k okupačním vojenským silám,“ prohlásil. „Rusko a Severní Korea mají dohodu, která je v podstatě vojenským spojenectvím, takže je vysoce pravděpodobné, že Severní Korea vyšle další vojáky,“ uvedl jihokorejský ministr obrany Kim Jong-hjon. „Takto to vyhodnocujeme a rozhodně se na to připravíme,“ dodal. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller podle jihokorejské agentury Yonhap prohlásil, že zprávy o severokorejských vojácích zabitých na Ukrajině ukazují „hluboké“ zoufalství Moskvy, která se snaží zajistit si vnější podporu pro své válečné úsilí.

Důsledky nasazení Severokorejců Není zřejmé, kde budou severokorejské jednotky cvičící v Rusku nasazeny, uvedl pro WP představitel ukrajinské vojenské rozvědky. Moskva by je mohla použít i v pohraničních oblastech, čímž by uvolnila ruské jednotky pro boj na Ukrajině, dodal. „Mohlo by to mít významný dopad. Zejména pokud hovoříme o uvolnění rezerv na území samotné Ruské federace,“ dodal ukrajinský pracovník tajné služby. Někteří jihokorejští odborníci tvrdí, že jde o reálný scénář. Takový vývoj by mohl napomoci ruské snaze prodloužit útočné operace, které na Ukrajině probíhají. Zároveň by případné umístění severokorejských jednotek přímo na frontě mohlo vytvořit příležitost pro Ukrajince vzhledem ke kvalitě, struktuře, rozmístění a interoperabilitě severokorejských sil, napsal Institut pro studium války.

Zapojení do konfliktu na Ukrajině má mít přínos nejen pro Rusko, ale i pro Severní Koreu. Pchjongjang jednak svými kroky posiluje vztah s jedním ze svých spojenců, kterých se mu příliš nedostává. Také je tu aspekt zkušeností. „Pro KLDR, která dodala Rusku mnoho střel a raket, je klíčové naučit se zacházet s různými zbraněmi a získat reálné bojové zkušenosti,“ vysvětlil agentuře AFP profesor Institutu pro dálněvýchodní studia v Soulu Lim Eul-chul. „To by dokonce mohlo být hnacím motorem pro vyslání severokorejských vojáků – poskytnout jim rozmanité zkušenosti a válečný výcvik,“ dodal. Vztahy Ruska se Severní Koreou Vztahy mezi Pchjongjangem a Kremlem se prohloubily po zahájení ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Severokorejský vůdce Kim Čong-un v září 2023 podnikl výjimečnou cestu mimo svou zemi, kdy se vydal vlakem do východního Ruska, kde jednal s ruským vládcem Vladimirem Putinem a navštívil vojenské základny a zbrojní závody.