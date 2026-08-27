Ve francouzském Caen najel řidič do skupiny lidí, jeden člověk zemřel


27. 8. 2026Aktualizovánopřed 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve francouzském městě Caen najel řidič ve středu večer autem úmyslně do skupiny chodců, uvedla agentura Reuters s odkazem na úřady. Jeden člověk zemřel a dalších deset osob je raněno, z toho sedm je v kritickém stavu. Podezřelý řidič, muž narozený v Rusku, byl později zatčen. Úřady incident prozatím nevyšetřují jako terorismus.

„Situace je vážná, máme jednoho mrtvého, sedm lidí v kritickém stavu a tři ve vážném, ale nikoliv kritickém stavu,“ sdělil novinářům prefekt departementu Calvados David Clavière. Podle policejního zdroje agentury AFP incidentu předcházela rvačka.

Podezření z vraždy a těžkého ublížení na zdraví

Podezřelý, 26letý muž narozený v Rusku, nebyl známý francouzským zpravodajským službám, avšak policie o něm měla záznamy kvůli dopravním přestupkům, uvedl Clavière. Podle zástupce prokurátora zahájila policie vyšetřování kvůli podezření z vraždy a těžkého ublížení na zdraví. „Prozatím se nejedná o teroristický motiv, ale vyšetřování teprve začíná,“ dodal zástupce.

Podezřelý muž poté, co vjel do davu, z místa uprchl. Zatčen byl později zhruba dvacet kilometrů od místa události. Podle zdrojů AFP zřejmě všichni zasažení byli muži ve věku od sedmnácti do čtyřiceti let.

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