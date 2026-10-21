Ukrajinský protikorupční úřad provádí razii v centrální bance

Detektivové protikorupčního úřadu Ukrajiny (NABU) provádějí razii v sídle ukrajinské centrální banky. Stejně tak provádějí domovní prohlídku u jednoho ze zaměstnanců banky. Úřad to potvrdil na telegramu. Na prohlídky dohlíží speciální protikorupční prokuratura (SAP). Poslanec Oleksij Hončarenko napsal, že NABU provádí vyšetřování v kanceláři guvernéra banky Andrije Pyšného a na dalších místech, která jsou s ním spojená.
NABU uvedl, že nebyl nikdo zadržen a rovněž nebylo nikomu sděleno, že by byl podezřelý ze spáchání trestného činu. Jakého zaměstnance banky vyšetřuje, nespecifikoval. Ujistil, že úkony jsou v souladu se zákonem.
Vyšetřování ukrajinských protikorupčních úřadů již dříve vedlo k pádu významných činitelů. NABU a SAP například začátkem září provedly razii v prostorách ukrajinské generální prokuratury. Důvodem prohlídek bylo odhalení zločinecké organizace, kterou vedl vysoce postavený činitel prokuratury. V souvislosti s případem byl vzat do vazby náměstek generálního prokurátora Ruslana Kravčenka Serhij Kropyva.
Parlament později Kravčenka, který byl obviněn z úplatkářství a padělání dokumentů, odvolal. Kravčenko ještě předtím podal rezignaci. Vinu popřel.