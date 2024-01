Putin se nezmění, změnit se musíme my, apeloval v Davosu ukrajinský prezident Zelenskyj

„Putin se nezmění, změnit se musíme my, aby to šílenství, které se nachází v jeho hlavě, nezvítězilo and celým světem,“ apeloval v Davosu Zelenskyj. „Putin chce, aby ve světě vládla válka. Podporuje teroristické země a teroristické síly a ty podporují jeho,“ dodal ukrajinský prezident a poukázal na to, že Rusko dostává stále víc zbraní z KLDR a Íránu.

Zelenskyj se WEF účastní od zahájení plnohodnotné ruské války proti Ukrajině předloni v únoru poprvé osobně. V minulosti účastníky oslovoval pouze prostřednictvím videoposelství.

Při své dopolední schůzce s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Jensem Stoltenbergem vyzval Zelenskyj spojence k posílení ukrajinské protivzdušné obrany. Ocenil také nedávnou bezpečnostní dohodu s Velkou Británií , která má být podle něj vzorem pro podobná ujednání s dalšími spojenci.

Rusko provedlo na přelomu roku sérii rozsáhlých vzdušných útoků proti Ukrajině, při nichž vypustilo desítky balistických raket, střel s plochou dráhou letu a bojových dronů. V reakci na tyto útoky, které si vyžádaly desítky životů, Kyjev opakovaně žádá spojence, aby pravidelně doplňovali zásoby střel pro již dodané systémy protivzdušné obrany Patriot, IRIS-T, NASAMS a další zbraňové systémy.