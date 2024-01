Ukrajincům se zřejmě podařilo sestřelit ruský letoun včasné výstrahy a další stroj poškodit

První zprávy o sestřelení letounu A-50 a poškození Il-22M se podle deníku objevily na ruských a ukrajinských sociálních sítích v neděli večer, v pondělí ráno tuto informaci potvrdil místopředseda branného výboru ukrajinského parlamentu Jurij Mysjagin a velitel ukrajinského letectva Mykola Oleščuk.

„Kolem 21:00 provedly ukrajinské jednotky útok na dvě letadla ruských vzdušných sil, konkrétně na letoun včasné výstrahy a řízení (AWACS) A-50 a dopravní letoun IL-22, které se nacházely nad Azovským mořem,“ napsal Mysjagin.

Dopravní letadlo IL-22 údajně po zasažení zůstalo ve vzduchu a pokusilo se přistát na nejbližším letišti, ale po zahájení klesání v okolí Kerče zmizelo z radarů.

Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj následně poděkoval ukrajinskému letectvu, pod které spadá i protivzdušná obrana, za „skvěle naplánovanou a provedenou“ operaci v oblasti Azovského moře. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že nedisponuje informacemi o sestřelených letadlech, a doporučil novinářům obrátit se na ministerstvo obrany, uvedl server BBC News.

Strategický letoun za 300 milionů dolarů

„To máte za Dnipro,“ napsal na sociální síti Oleščuk, podle stanice BBC narážel na nedělní výročí ruského raketového útoku na ukrajinské oblastní město, kde v zasažené výškové obytné budově zahynuly desítky lidí. „Zatím bez podrobností,“ dodal ukrajinský velitel.

Ztráta letadel v oblasti, o které Rusko tvrdí, že ji ovládá, by byla pro Moskvu velkou pohromou, píše agentura AFP. Justin Bronk, odborník na leteckou válku z obranného think tanku Rusi, pro BBC uvedl, že pokud se ztráta letounu A-50 potvrdí, bude to pro ruské letectvo „velmi významná a nepříjemná ztráta“. Má totiž jen malý počet těchto letounů a „ještě méně vycvičených posádek, což znamená, že ztráta jednoho z nich by byla (pro Rusko) velkou ranou“, konstatoval.