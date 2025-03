Trumpův způsob úspor je „sekernický“, jinak to ale možná nejde, zaznělo v debatě o škrtech

Koten věří v to, že státní správa má být „co nejtenčí a nejhubenější“, Trumpovy kroky proto vnímá obecně pozitivně. „Co už vnímám méně pozitivně, jsou přešlapy, které se u těch kroků dějí,“ zmínil s odkazem na propouštění zaměstnanců Úřadu pro jadernou bezpečnost. „Jsou to velmi ošklivé porodní bolesti, které celý proces sráží v očích veřejnosti, a hlavně v zahraničí,“ pokračoval.

Zahradník upozornil na to, že by se měl oddělit obsah od formy. Zmínil například vývoj veřejných financí ve Spojených státech, který je – nikoliv jen s ohledem na období „mezi dvěma garniturami“ – dle něj velmi negativní. „Od předchozí krize 2008–2009 se podíl veřejného dluhu na americkém HDP zvýšil o nějakých čtyřicet procentních bodů, za nějakých 20–25 let se zdvojnásobil,“ podotknul.

Na negativním fiskálním vývoji má podle něj velký podíl to, že jsou v něm nadbytečné kapacity, které je zapotřebí eliminovat. „Ale ten způsob – z mého pohledu dosti sekernický (…), takovou ještě velmi ostrou formou, je mi velmi proti srsti,“ dodal.

Týká se to například USAID, která hrála výraznou roli i po období komunismu ve střední a východní Evropě. „Není tam žádný závazek, ale je to standardní nástroj, který Spojené státy dekády používaly. Takovýmto způsobem ze dne na den dostat takto renomovanou instituci do offsidu mi nepřijde úplně korektní – i z mezinárodního pohledu,“ uvedl.