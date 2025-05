Tradičně neutrální Omán posiluje vztahy s Ruskem

před 1 h hodinou | Zdroj: The New Arab , Manara Magazine , Arabinform Journal , Zawya , Oman Observer

Ománská neutrální zahraniční politika pod vedením jeho dlouholetého vůdce Kábúse bin Saída, který zemřel v roce 2020, prošla v posledních dekádách důležitými změnami, zejména poté, co se dostal k moci jeho bratranec, současný sultán Hajtham bin Tárik, píše blízkovýchodní server Manara Magazine.

Maskat s Moskvou navázaly diplomatické vztahy v roce 1985, tedy v době, kdy v čele Sovětského svazu stanul reformátor Michail Gorbačov. Mezi zeměmi přitom dříve panovalo značné napětí. Během povstání v Dafáru mezi lety 1963 až 1976 Sověti podporovali marxistickou Lidovou frontu pro osvobození Ománu a tehdejší sultán Kábús žádal o mezinárodní podporu, aby zastavil šíření komunismu z jižního Jemenu do sousedního Dafáru, připomíná web The New Arab.

Názorová shoda

Aktuálně ale Rusko a Omán zastávají stejné postoje k řadě palčivých témat týkajících se regionu. Omán byl jedinou zemí Rady pro spolupráci arabských států v Perském zálivu, která udržovala vztahy s Rusy podporovaným syrským diktátorem Bašárem Asadem až do loňského pádu režimu. Obě země rovněž kritizovaly vojenskou intervenci Saúdské Arábie v Jemenu a blokádu Kataru v roce 2017, jejíž ukončení se Maskat snažil zprostředkovat.

V roce 2023 se setkal s ruským vládcem Vladimirem Putinem i ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem ománský korunní princ a ministr kultury Sajíd Teazín bin Hajtham al-Saíd, který vyjádřil tehdy souhlas s představou šéfa Kremlu ohledně vybudování „nového světového řádu a hospodářských vztahů bez dvojích standardů a nových center mezinárodní ekonomiky“.