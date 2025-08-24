Tisíce lidí v Izraeli opět demonstrovaly za dohodu o příměří s Hamásem

Tisíce lidí v sobotu večer opět vyšly do ulic v Tel Avivu, Jeruzalémě, Haifě a dalších izraelských městech a vyzývaly vládu premiéra Benjamina Netanjahua k uzavření dohody o příměří s palestinským teroristickým hnutím Hamás. Jen tak podle demonstrantů mohou být propuštěna rukojmí, která Hamás v Pásmu Gazy drží. V Tel Avivu se konala i společná arabsko-židovská protiválečná demonstrace na podporu civilistů z Gazy, informoval web The Times of Israel (ToI).
Mnozí účastníci sobotních akcí kritizovali Netanjahua, že odmítá přijmout návrh dohody, kterou Hamás minulý týden odsouhlasil. Návrh počítá s propuštění deseti živých rukojmí a s vydáním osmnácti těl mrtvých Izraelců během šedesátidenního příměří výměnou za propuštění stovek Palestinců z izraelských věznic.
Během příměří by se mělo jednat o propuštění dalších rukojmí, kterých je v zajetí pět desítek, většina z nich je ale nejspíš po smrti. Netanjahu ovšem ve čtvrtek oznámil, že dal pokyn k jednání o propuštění všech rukojmí, a zároveň plánuje ofenzivu k obsazení města Gaza, kde je nejspíš část rukojmí držena.
Rozšíření bojů je rizikem pro rukojmí, zaznělo na demonstraci
„Mluví o jednáních, ale v podstatě rukojmí obětuje,“ prohlásil podle serveru ToI na sobotní demonstraci v Tel Avivu Liran Berman, jehož dva mladší bratři byli při útoku Hamásu ze 7. října 2023 uneseni z Izraele spolu s 249 dalšími lidmi a jsou stále v zajetí. Podle Bermana na jednání, která zprostředkovávají Egypt, Katar a Spojené státy, Netanjahu stále neposlal delegaci.
Berman vyzval premiéra, aby přijal návrh, který je na stole, místo podniknutí ofenzivy do města Gaza. „Rozšíření bojů jen přináší větší riziko pro rukojmí. Na stole je dohoda, ale nabídka netrvá věčně, jak jsme viděli už mnohokrát. Může to být poslední šance, jak zachránit životy unesených,“ sdělil Berman.
Připomněl, že před rokem Hamás zabil šest rukojmí v tunelu na jihu Pásma Gazy v Rafáhu v okamžiku, kdy se k místu blížily izraelské jednotky. „Zabili je poté, co vláda tvrdila, že jen vstupem do Rafáhu lze rukojmí osvobodit,“ dodal.
„Jakou jinou úlohu má stát než ochránit své občany?“ ptala se na demonstraci sestra Tamira Adara, jehož členové teroristického hnutí zabili 7. října 2023 při útoku na židovský stát. V odvetě za tento útok zahájila izraelská armáda masivní bombardování Pásma Gazy a posléze pozemní operaci na tomto území rozlohou menším než Praha, na němž dva miliony Palestinců nyní přežívají v katastrofálních podmínkách bez dostatku jídla i pitné vody.