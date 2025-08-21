Izraelská armáda nyní působí v okrajových částech města Gazy, které se chystá obsadit. Uvedl to podle izraelských médií náčelník generálního štábu armády Ejal Zamir. Podle agentur armáda také začala kontaktovat nemocnice a mezinárodní organizace působící v Gaze, aby se přichystaly na evakuaci mimo město. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rovněž nařídil zahájit okamžitě jednání o propuštění rukojmí a o ukončení války.
Izraelská armáda je na předměstí Gazy. Netanjahu vyzval k ukončení války
„Už máme síly, které působí v okrajových částech města, a další síly se připojí později,“ uvedl Zamir, který ve čtvrtek navštívil izraelské jednotky v Pásmu Gazy. Podle něj jsou válečné cíle Izraele stále stejné – osvobodit rukojmí a porazit Hamás. Ten podle Zamira již výrazně oslábl. „Z teroristické armády, kterou jsme zažili 7. října (2023), se stal guerillovou organizací,“ prohlásil.
Netanjahu armádě nařídil, aby zkrátila čas na přípravu obsazení města Gaza, které izraelský premiér považuje za poslední velkou baštu teroristického Hamásu. Plán na obsazení města, který bezpečnostní kabinet židovského státu schválil minulý týden, vyvolal mezinárodní kritiku i obavy části izraelské veřejnosti. Očekává se, že ve čtvrtek vláda plán na obsazení Gazy definitivně schválí.
Armáda židovského státu podle agentur Reuters a AFP ve čtvrtek uvedla, že začala kontaktovat nemocnice a mezinárodní humanitární organizace, aby se připravily na evakuaci města. Podle plánu, který zmiňují izraelská média, armáda umožní obyvatelům města Gaza před vojenskou ofenzivou odejít. Agentury informují také o izraelském ostřelování některých okrajových čtvrtí, kde se nachází mnoho stovek tisíc lidí.
Netanjahu nařídil jednání o propuštění rukojmí
Netanjahu také nařídil zahájit okamžitě jednání o propuštění rukojmí a o ukončení války v Pásmu Gazy, napsaly agentury Reuters a AFP. Zřejmě se jedná o reakci na návrh dohody o příměří, se kterým souhlasilo teroristické hnutí Hamás v pondělí. Web Times of Israel (Tol) však upozornil, že není jasné, komu premiér příkaz dal.
„Porážka Hamásu a propuštění všech našich rukojmí jdou ruku v ruce,“ sdělil Netanjahu v oficiálním videoprohlášení. Rodiny rukojmí však tento argument odmítají a upozorňují na fakt, že teroristické hnutí od března, kdy Jeruzalém opustil předchozí návrh dohody o rukojmí, žádná rukojmí nepropustil, připomněl Tol.
Návrh připravili egyptští a katarští diplomaté. Ti tvrdí, že se dokument velmi podobá návrhu amerického vyslance Stevea Witkoffa. S tím Izrael souhlasil před krachem nepřímých jednání v červenci. Nový návrh schválený Hamásem počítá s propuštěním zhruba poloviny z pěti desítek rukojmí držených v Pásmu Gazy a se zastavením bojů na šedesát dnů.
Izraelští představitelé však nyní požadují propuštění všech rukojmí najednou a konec války v souladu s izraelskými prioritami, mezi kterými je odzbrojení Hamásu a kontrola nad celkovou bezpečnostní situací v Pásmu Gazy ze strany Jeruzaléma, což vyplývá z jejich předchozích výroků.
Válku v Pásmu Gazy vyvolal teroristický útok Hamásu na izraelské území v okolí Pásma. Zabito při něm bylo podle izraelských úřadů na 1200 lidí. V Pásmu Gazy od začátku války v říjnu roku 2023 zemřelo podle úřadů kontrolovaných Hamásem přes 62 tisíc lidí.