Izraelská armáda zahájila po střetech s ozbrojenci hnutí Hamás první fázi plánovaného útoku na město Gaza a již ovládá jeho okrajové části. Ve středu to podle agentury Reuters sdělil mluvčí armády Effie Defrin. Agentura AFP již ve středu ráno uvedla, že izraelský ministr obrany Jisra'el Kac schválil plán ofenzivy do města Gaza a nařídil povolat šedesát tisíc záložníků.
Izrael zahájil útok na město Gaza
Vojenská operace, jejímž cílem je ovládnutí města, kde nyní podle serveru The Times of Israel žije na osm set tisíc Palestinců, má podle izraelského armádního rozhlasu pokračovat až do roku 2026. Nová ofenziva, kterou již začátkem července schválil izraelský bezpečnostní kabinet, vyvolala kritiku v zahraničí i uvnitř Izraele.
Například podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nemůže vést k ničemu jinému než ke katastrofě pro oba národy. Podle jordánského ministra zahraničí Ajmana Safadího Izrael zabíjí veškeré vyhlídky na mír na Blízkém východě. Proti plánu na obsazení města Gaza protestují v posledních týdnech také mnozí Izraelci, kteří se obávají o životy rukojmí, které v Pásmu Gazy zadržuje teroristické hnutí Hamás.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na dvanáct set lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu na padesát rukojmí, z nichž asi jen dvacet je stále naživu.
Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito nejméně 62 122 Palestinců, uvedla AFP s tím, že OSN tato data považuje za spolehlivá.