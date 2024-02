S traktory vyjeli na silnice nespokojení zemědělci také na Slovensku. K protestům se připojili i v Polsku či Maďarsku

Podporu protestní akci, kterou organizuje SPPK spolu s Agrární komorou Slovenska, vyjádřil například slovenský svaz pekařů, cukrářů a výrobců těstovin, stejně jako zaměstnavatelské svazy.

Nespokojení slovenští zemědělci z menších farmářských sdružení už v pondělí vyrazili s technikou na silnice a do ulic měst v některých regionech Slovenska s cílem upozornit na nepříznivou situaci v sektoru. Organizátoři uvedli, že se do akce zapojilo více než tři sta traktorů.

Tato skupina farmářů podobně jako SPPK kritizuje slovenské úřady za nevyplacení přímých plateb za loňský rok. Kromě toho si stěžuje na komplikovaný přístup menších farmářů k pronájmu státní půdy, požaduje plošné zvýhodnění pro nákup nafty v celém zemědělství a plošné úlevy z placení povinných sociálních odvodů, které stát zavedl pouze pro firmy z vybraných sektorů potravinářského průmyslu a zemědělství.

Polští zemědělci pak společně s českými částečně zablokovali hraniční přechod v Chotěbuzi. Na silnici zaparkovali osm desítek zemědělských strojů. Provoz ale úplně nezastavili. Ve směru do Polska zůstal nejprve v provozu jeden jízdní pruh, následně vyrazili na krátký okruh do Polska. Dopravu tak výrazně zpomalili, a to i ve směru do tuzemska. České kolegy také přijeli Poláci podpořit s několika traktory také na hraniční přechod v Náchodě.

Na česko-německý hraniční přechod Hora Sv. Šebestiána - Reitzenhain dorazila kolona asi šedesáti zemědělských strojů z Německa. Farmáři nyní čekají na své české kolegy. Jejich stroje mají na sobě hesla jako například „Zastavte to šílenství„. Na akci z obou stran dohlíží policie.