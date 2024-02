Čeští farmáři se připojí k protestům na hranicích, vadí jim byrokracie i kontroly

Z Kutné Hory se stroje vybavené transparenty a vlajkami společně přesouvají po silnici I/38 do Kolína, kde se na kruhovém objezdu po průjezdu Havlíčkovou ulicí rozdělí do různých směrů. „Kutnohorští pojedou na Kačinu, část kolínských na Křečhoř, ale i do jiných směrů,“ řekl předseda kolínské agrární komory Vojtěch Kšírl. Do Kolína míří od Poděbrad také kolem 30 strojů z Nymburska.