Prohra krajní pravice v Braniborsku odvrátí Scholzův pád jen dočasně, míní média

Hlasování v menší spolkové zemi sledovala německá veřejnost i proto, že se s ním spojovala další budoucnost sociálnědemokratického kancléře Scholze v případě triumfu AfD. Předseda německé vlády, který se o víkendu účastnil vrcholné schůzky OSN v New Yorku, označil vítězství SPD za „super zprávu“.

Do sněmu se dostaly i strany Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) a Křesťansko-demokratická unie (CDU). Volební účast byla 73 procent, jedna z nejvyšších v historii zemských voleb v tomto regionu.

AfD nakonec skončila druhá se ziskem přes 29 procent. „Zase se to všechno nějak smotalo dohromady a jsme skoro stejně silní. A nezapomeňme na popularitu, kterou jsme měli v této volební kampani, příliv mladých lidí dokazuje, že jsme stranou budoucnosti. SPD a CDU jsou strany minulosti, jejíž hvězda padá,“ konstatoval kandidát AfD v Braniborsku Hans-Christoph Berndt.

Premiér Woidke jako „anti-Scholz“

Podle časopisu Der Spiegel pocházejí vítěz nedělního večera i ten, který nejvíce prohrál, ze stejné politické strany, tedy SPD. Důvodem je to, že braniborský premiér Woidke volby vyhrál především díky tomu, že se snažil co nejvíce distancovat od politiky neoblíbené Scholzovy vlády v Berlíně. „V konečném důsledku lze říct: Hlas pro Woidkeho byl i hlasem proti Scholzovi. Tak daleko to došlo, tak na tom kancléř je,“ píše list.

Také zpravodajský web časopisu Focus připisuje vítězství SPD v Braniborsku tomu, že místní premiér vystupoval jako „anti-Scholz“. Debata o budoucnosti kancléře a jeho vlády SPD, zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP) po braniborských volbách možná nakrátko utichne, nepotrvá to ale dlouho a vypukne podle Focusu opět naplno.

Rovněž list Die Welt v komentáři napsal, že Woidke tím, že dovedl v Braniborsku SPD k vítězství, Scholze zachránil, ale možná jen dočasně. Bulvární deník Bild uvedl, že v debatě o politické budoucnosti kancléře znamená nedělní výsledek spíše „přestávku na oddych“. „Vítězství si totiž nemůže Scholz nárokovat. Woidke se od něj v předvolební kampani distancoval,“ píše deník.

Podle zpravodajského webu ntv nedělní volby plně odhalily Scholzovu slabost. Sociální demokraté mohou podle něj ještě volby do Spolkového sněmu v příštím roce vyhrát, ale jedině s jiným vedením.