Německá vláda má rekordně nízkou důvěru, důvodem jsou koaliční neshody i úspory

Olaf Scholz je spolkovým kancléřem přes dva roky. Jeho zvolení bylo překvapením, navzdory průzkumům. Jeho úřadování se však překrývá s největší geopolitickou krizí posledních několika dekád – s válkou na Ukrajině. „Prožíváme epochální změnu. A to znamená, že svět po něm už není stejný jako svět před ním,“ řekl při projevu v Bundestagu 28. února 2022 spolkový kancléř.



Po začátku ruské agrese do sousední země se Německo změnilo. Odstřihlo se od ruského plynu a stalo se druhým největším podporovatelem Ukrajiny. Kancléř ale v poločase svého vládnutí čelí doposud největší krizi, důvěra v jeho vládu klesá.



Scholzova koaliční vláda totiž nedrží moc pohromadě. Zelení si nerozumí s liberální FDP a naopak. Sociálnědemokratický kancléř se to snaží vyvažovat, ale vláda působí rozhádaným dojmem. Koaliční jednání trvají často do noci a interní spory kolem chystaných zákonů se opakují. To je jeden z hlavních důvodů klesající popularity.