Před třinácti lety začaly protesty pro Asadovi. Dnes humanitární pomoc potřebují tři čtvrtiny obyvatel

Horizont ČT24: Třináct let od začátku protestů proti Asadovi (zdroj: ČT24)

Před třinácti lety vyšli do ulic Syřané, aby protestovali proti režimu Bašára Asada. Začala vleklá a krvavá občanská válka. Humanitární pomoc dnes potřebuje vůbec nejvíc Syřanů od začátku konfliktu. Mnozí již také emigrovali do zahraničí, zejména do Evropy.