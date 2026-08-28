Lyžařské areály v Dolomitech vrátí držitelům skipasů část peněz


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Lyžařské areály v Dolomitech vrátí držitelům skipasů z uplynulých tří zimních sezon část peněz. Krok je součástí opatření, na nichž se areály dohodly s italským antimonopolním úřadem, který prošetřoval chování provozovatelů. Přijímání žádostí začne 15. října, potvrdilo sdružení Dolomiti SuperSki. K dispozici je až do vyčerpání třiceti milionů eur (720 milionů korun).

Italský antimonopolní úřad vedl s lyžařskými areály sdruženými v organizaci Dolomiti SuperSki řízení kvůli omezování konkurence. Strany se nakonec dohodly na zastavení řízení poté, co areály přislíbily nápravu a kompenzační opatření.

V rámci opatření se lyžařské areály zavázaly vyplatit kompenzace držitelům jednodenních či vícedenních údolních skipasů v zimních sezonách 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025. Držitelé budou moci získat přímou refundaci ve výši dvaceti procent zaplacené částky nebo slevu na příští nákupy ve výši třiceti procent zaplacené částky.

Dolomiti SuperSki uvedla, že 15. října spustí na svém portálu aplikaci, skrze kterou si držitelé skipasů budou moci o kompenzaci zažádat. K tomu budou potřebovat doklad, že si skutečně skipas v minulosti pořídili. Může se jednat například o číslo kartičky, na kterém bylo vstupné nahrané, potvrzení o nákupu a zaplacení či výpis z účtu, na kterém je vidět úhrada.

Žádosti o kompenzace budou Dolomiti SuperSki a sdružené areály přijímat do vyčerpání příslušného rozpočtu kompenzací. Na přímé refundace je vyčleněno dvanáct milionů eur, na slevy pak osmnáct milionů eur, vyplývá z textu závazků, který zveřejnil italský antimonopolní úřad.

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