Lipavský při jednání s Netanjahuem podpořil Izrael v jeho boji s terorismem

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , Ministerstvo zahraničí , Deutche Welle , The Jerusalem Post

Český ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) při středečním jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem podpořil Izrael v jeho boji s terorismem. Netanjahu poděkoval české vládě za veškerou podporu, uvedl na síti X Lipavský, který bude v Izraeli do čtvrtka.

Ministr vyjádřil upřímnou soustrast Bibasovým, kteří ve středu pochovali část rodiny zavražděné palestinským teroristickým hnutím Hamás. Těla Širi Bibasové a jejích dvou dětí Hamás vrátil teprve minulý týden. Pohřeb se uskutečnil v soukromí na hřbitově v kibucu Nir Oz nedaleko domu, kde rodina žila. Širi i oba chlapci byli uloženi společně do jedné rakve, aby i po smrti mohli zůstat spolu, napsal server The Times of Israel.