Itálie nepovolila Američanům přistání kvůli Íránu


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Itálie před několika dny nepovolila americkým letadlům mířícím na Blízký východ přistání na letecké základně na Sicílii, informoval deník Corriere della Sera. Zprávu potvrdila i agentura ANSA s odvoláním na své zdroje. Podle nich byla důvodem odepření přistání na základně Sigonella skutečnost, že americká strana krok s italskou armádou předem nekonzultovala. Také další země mají k americký přeletům negativní postoj.

Italský ministr obrany Guido Crosetto odmítl povolit přistání amerických letounů, protože italská strana se o plánu amerických strojů přistát na Sicílii a následně odletět na Blízký východ dozvěděla až v okamžiku, kdy už letadla byla ve vzduchu. Zdroje agentuře ANSA rovněž řekly, že následné kontroly odhalily, že se nejedná o běžné ani logistické lety, a proto se na ně nevztahuje smlouva mezi Washingtonem a Římem o využívání základen v Itálii.

Po zahájení americko-izraelských útoků na Írán 28. února, které rozpoutaly válku na Blízkém východě, italská premiérka Giorgia Meloniová a ministr Crosetto uvedli, že Spojené státy mohou v souladu s bilaterální smlouvou nadále využívat základny v Itálii pro běžný provoz. Ovšem jakékoli využití nad smluvní rámec musí schválit italský parlament, napsala ANSA.

Letiště Sigonella se nachází na východě Sicílie, kde je základna italského letectva a amerického námořnictva, napsala agentura DPA. Základnu využívají také další členské země NATO.

Také další země odmítly poskytnout svoje území

Americký prezident Donald Trump vyzval v úterý země, které kvůli konfliktu na Blízkém východě nemají přístup k dalšímu leteckému palivu, aby sebraly odvahu a přepravu ropy přes Hormuzský průliv si zajistily vlastními silami. USA už podle něj nepřijdou na pomoc spojencům, kteří nepomohli Američanům s útoky na Írán. Jednou z těchto zemí je Británie, napsal šéf Bílého domu na sociální síti Truth Social. V dalším příspěvku Trump vytkl nedostatečnou spolupráci Francii.

„Budete se muset naučit, jak bojovat sami za sebe. USA už vám na pomoc nepřijdou, stejně tak jako jste vy nepřišli na pomoc nám. Írán byl v podstatě zničen. Těžká část je za námi. Běžte si vzít svou ropu!“ napsal Trump. Šéf Bílého domu těmto zemím rovněž vzkázal, že mohou ropu nakoupit od Spojených států.

Francii má Trump za zlé, že nepovolila letadlům naloženým vojenským materiálem přeletět nad francouzským územím, když mířila do Izraele. „USA si to budou pamatovat,“ napsal americký prezident.

Americko-izraelské útoky na Írán už dříve ostře odsoudil španělský premiér Pedro Sánchez, který je označil za nelegální a za porušení mezinárodního práva. Jeho vláda už začátkem měsíce zakázala v této válce používat vojenské základy Morón de la Frontera a Rota na jihu Španělska. Americký prezident Donald Trump za to Madridu pohrozil přerušením veškerého obchodu se Španělskem. V pondělí místopředseda španělské vlády Carlos Cuerpo uvedl, že Španělsko uzavřelo vzdušný prostor pro všechny lety, které souvisejí s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu.

USA a Izrael začaly bombardovat Írán 28. února mimo jiné se zdůvodněním, že se mu snaží zabránit v získání jaderné zbraně. Teherán ale popírá, že by o to usiloval. Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu také začátkem března vyzvali Íránce, aby vyšli do ulic a svrhli teokratický režim, který podle Netanjahua představuje hrozbu pro Izrael. Írán v odvetě útočí na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Pomáhají mu proíránské milice v Iráku a na Izrael útočí také libanonské militantní hnutí Hizballáh či jemenští povstalci. Izraelská armáda také zesílila útoky na Hizballáh a tento měsíc zahájila invazi do Libanonu.

Vlády Česka a Slovenska v úterý poprvé po třech letech společně jednaly. Naposledy se takové konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Premiér Andrej Babiš (ANO) během setkání svého slovenského protějška Roberta Fica (Smer) požádal, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze. Fico v reakci uvedl, že Slovensko tak učiní, až budou splněny podmínky.
Itálie před několika dny nepovolila americkým letadlům mířícím na Blízký východ přistání na letecké základně na Sicílii, informoval deník Corriere della Sera. Zprávu potvrdila i agentura ANSA s odvoláním na své zdroje. Podle nich byla důvodem odepření přistání na základně Sigonella skutečnost, že americká strana krok s italskou armádou předem nekonzultovala. Také další země mají k americký přeletům negativní postoj.
Izraelsko-americké vzdušné údery v noci na úterý zasáhly vojenská zařízení v Isfahánu, uvedla podle agentury AFP íránská státní média. Americký prezident Donald Trump v noci na své sociální síti Truth Social sdílel bez komentáře video, které zachycuje masivní sekundární exploze. Podle agentury AP se jednalo o útok v Isfahánu. Izraelská armáda v úterý bez podrobností oznámila, že dokončila další vlnu vzdušných úderů na Teherán. Trump je podle listu The Wall Street Journal ochotný ukončit válku proti Íránu, i když nedojde ke znovuotevření Hormuzského průlivu.
Jednotlivé evropské státy i Evropská unie jako celek se vymezují proti zákonu, který v Izraeli zavádí trest smrti pro pachatele vražd izraelských občanů či pro teroristy. Unie ho považuje za velmi znepokojivý, Německo přijetí zákona lituje a Španělsko hovoří o dalším kroku k apartheidu.
Rusko kromě útoků na ukrajinskou infrastrukturu zintenzivňuje svou aktivitu také na frontové linii, což ukazuje na začátek jarní ofenzivy. Agresor však postupuje za cenu vysokých ztrát, které mu nepřináší „potřebné“ výsledky. Kyjev tvrdí, že v únoru znovu získal kontrolu nad větším ukrajinským územím, než jaké za stejnou dobu dobyla Moskva. Diplomatická vyjednávání o míru se mezitím kvůli válce v Íránu zadrhla, a Kyjev tak vypracovává plán pro další možné pokračování konfliktu.
Čtyři izraelští vojáci zemřeli a dva byli zraněni při střetu s členy hnutí Hizballáh na jihu Libanonu, uvedla ráno podle zpravodajského webu Times of Israel izraelská armáda. Jde o největší izraelskou ztrátu od začátku invaze do Libanonu v polovině tohoto měsíce. Izrael celkem v březnu v bojích proti militantnímu hnutí na jihu sousední země přišel o deset příslušníků svého vojska.
Investigativní novináři ze serverů The Insider, VSquare a dalších médií zveřejnili nahrávku, která podle nich zachycuje maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa, jak probírá evropské sankce s ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Szijjártó podle novinářů řekl, že udělá, co bude moci, aby zablokoval balík unijních sankcí. V jiné konverzaci měl slíbit, že spolu se Slovenskem prosadí, aby z unijního sankčního seznamu zmizelo jméno sestry ruského oligarchy Ališera Usmanova.
Šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová a ministři zahraničí několika unijních států navštívili ukrajinské město Buča, kde si připomněli čtvrté výročí masakru, který spáchali Rusové během okupace. Evropská unie je odhodlána zajistit, aby tyto zločiny nezůstaly nepotrestány, Rusko musí nést odpovědnost za to, co Ukrajině provedlo, uvedla Kallasová. Podobně se ve společném prohlášení vyjádřily všechny země EU s výjimkou Maďarska.
